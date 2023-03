Madre busca apoyo para pagar tratamiento de su hija que sufre una extraña enfermedad

Tijuana BC.- La señora Araceli García Guevara solicita el apoyo de la comunidad para costear el tratamiento médico de su hija María Fernanda, de 11 años, quien padece trombocitopenia crónica.

Relató que hace un año fue diagnosticada con esa extraña enfermedad que le impide generar y mantener plaquetas.

En ese tiempo algunos de los síntomas que notó fue que su hija comenzó a menstruar y el flujo era abundante e incontrolable. Asimismo, presentó moretones en la piel.

Sin cura

La señora García Guevara comentó que el padecimiento no tiene cura, pero con observación médica María Fernanda puede estar estable.

Sin embargo, la atención que recibe actualmente no es constante, ya que la institución médica del gobierno que la atiende se retrasa en otorgarle los fármacos.

"Hay momentos en que no los proporcionan porque los trámites son muy tardados y ella no puede detener su tratamiento", expuso la madre.

Mencionó que en estos casos ha llegado a pagar 27 mil pesos aproximadamente por una medicina que para María Fernanda tiene la función de una quimioterapia.

Los tratamientos ayudan a elevar las plaquetas para que ella esté un poco más estable o fuera de peligro. El medicamento cuesta casi 27 mil pesos. Cuando ella se puso muy malita le recetaron dobles, entonces esa caja le dura a catorce días"

Explicó.

Emprende por dinero

Por ello, todos los días emprende diferentes actividades para tener el dinero suficiente para surtir la receta y trasladar a su hija a Mexicali en donde es atendida.

Ayer realizó una kermés entre los vecinos de la colonia Jardín, lo recabado invertirá en las medicinas de María Fernanda, quien agradeció el esfuerzo y apoyo.

"Me ha cambiado la vida, porque antes podía correr, hacer cosas que no puedo hacer. Ahorita no puedo hacer actividades porque no tengo plaquetas y pudiera llegar a desangrarme y eso es peligroso", contó la menor, quien desea retomar sus estudios de sexto de primaria.

Para conocer más sobre el caso de ella puede consultar el Facebook Guevara Shey's.