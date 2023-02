Conoce la historia detrás de los famosos 'Xolocar' y 'Transformer' de Tijuana

Tijuana, BC.- En Tijuana se puede encontrar de todo, basta con observar las calles para darse cuenta de los cientos de personas que desfilan con sus peculiaridades.

Para los que son de esta frontera seguramente han visto o les han contado de un hombre con cara cubierta, que se transporta en un vehículo con un estilo diferente, algunos lo conocen como el Xolocar y otros como El Transformer.

"Con este carro tengo unos seis años, mucha gente se queda patinando, si me voy a la Revu toda la gente se me queda mirando, me chulea con el carro, este es un ‘camino 79’, desde un inicio comencé a quitarle el techo, comencé a arreglarlo, lo que quería era tener la mente ocupada", contó José Luis Licea, dueño del “Transformer y el Xolocar”.

Amante de los xoloitzcuintles

A José le gustan mucho los xoloitzcuintles, tanto el equipo de futbol como la raza de perros, por lo que su auto por dentro tiene esqueletos de plástico de caninos y de humanos, así como atrapa sueños que él hace, tablas de surf, un deporte que practicó en su juventud, juguetes y muñecos de bebés terroríficos.

Señaló que si algo le gusta lo pone en el auto, que es una forma de representar sus distintos gustos y ha gastado cientos de pesos en perfeccionar cada auto de esta manera tan diferente.

"Desde pequeño yo tenía la idea de tener carros muy diferentes, tengo tres, uno se llama Transformer, otro Xolocar y el de color verde es el Monstruo y viene otro que estoy haciendo y aún no tiene nombre, veré qué ponerle", explicó.

La historia de José Luis

Pero ¿Qué hay detrás de este personaje? Para conocer la historia, José abrió las puertas de su hogar.

"Tengo todo un recorrido, en pocas palabras desde joven me gustaban mucho las drogas, empecé a usar de todo hasta que me dieron 27 años en prisión, en Estados Unidos, fue ahí donde aprendí a dibujar, a pintar, a hacer cosas con mis manos, relojes. Tenía la idea de que al salir quería que la gente me preguntara ¿Qué sabes hacer? y responderles con hechos”, apuntó.

Su casa es única, por fuera los colores rojo y negro la visten, con la palabra XOLO en grande. Por dentro un museo con distintos cuadros, lámparas, espejos, relojes e infinidad de cosas que él ha hecho con las manos y que además vende.

"Me encantan los Xolos de Tijuana, yo quisiera que el Hank Rhon me regalara un perro, uno chiquito, lo voy a cuidar, aquí lo trajera paseando", dijo.

“Yo no vivo aquí, mi idea es que mi casa sea un museo para que la gente pueda ver mi arte, lo que hago, la comencé a hacer hace seis años cuando salí de prisión, casi no vendo, me gustaría vender más de lo que hago", especificó.

Rehabilitación completa

También quiso dejar en claro que desde su estadía en prisión se rehabilitó y ahora ayuda a otros que pasan por lo mismo, les da trabajo, les enseña a pintar, a dibujar y da pláticas en distintos centros de Narcóticos Anónimos.

Por las noches su auto se convierte en espectáculo de luces y cuando hay partidos de los Xolos de Tijuana hace presencia.

"Cuando quieran venir a ver mi arte, comprar, conocer, a cambio de nada, nomás me dices, están abiertas las puertas de mi Xolocasa, para que vean que sí hay cambios de vida", concluyó.

Para conocer a José Luis Licea

Número de contacto: 664 603 2585

Ubicación: Colonia Libertad parte alta, Tijuana BC

Facebook: José Luis Licea.