Retumba Therion con su metal sinfónico

Tijuana, BC.- La espera terminó, este 14 de febrero la banda Therion tocó por primera vez en Tijuana, un concierto que quedó grabado para siempre para los metaleros de esta frontera y norteamericanos que asistieron al Black Box.

La tocada metalera inició con la presentación de la banda estadounidense de Pagan/Folk Metal Helsontt donde en punto de las 20:30 horas dando un gran show y prendiendo a la fanaticada que disfrutó cada una de sus canciones llenas de paganismo.

Al filo de las 22:00 horas subió al escenario la legendaria banda sueca Therion inició con su primera canción “O Fortuna” que dio inicio a la velada metalera que desató la euforia de su público, donde las voces sopranas retumbaban en todo el recinto.

Canciones sepultadas en los corazones metaleros

Cada uno de sus temas fueron sepultados en los corazones metaleros de su fans que no dejaban de cantar cada unas de sus melodías y también se pudo escuchar un grito metalero del público presente que gritaban ¡Christofer!, ¡Christofer!, demostrando el gran cariño y admiración hacia el guitarrista y fundador de la banda.

Llegaba el final de una gran tocada y la banda se despedía y daba las gracias por una noche increíble y se escuchaba el grito de ¡otra!, ¡otra! y Therion regresó de nuevo al escenario así el vocalista Thomas Vikstróm dijo, ¡la última carajo!, cantando así “Quetzalcoatl” con la que finalizó la tocada a las 23:50 horas.

Canciones

O Fortuna

Blood of Kingu

Birth of Venus

Litanay of The Fallen

Tuonela

Ginnungagap

Lemuria

Abraxas

An Arrow From The Sun

Wine of Aluqah

Cults of The Shadow

Leviathan

Asgärd

Pazuzu

Codex Gigas

Son of The Staves Of Time

Rise of Shadow

To Mega Therion

Quetzalcóatl