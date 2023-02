Vigilará Ayuntamiento música presentada en Tijuana

Tijuana, B.C.- Se vigilarán a los cantantes que deseen presentarse en Tijuana, con la intención de que en su repertorio no existan canciones que hagan apología del delito, en busca de proteger a la ciudadanía.

Luego de que el concierto de Grupo Arriesgado fuera cancelado por las autoridades, debido a amenazas al cantante de la banda, la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, mencionó que supervisarán la música de próximos artistas que quieran realizar presentaciones en la ciudad.

No tienen que traer este contenido, ya no lo vamos a permitir en Tijuana, vamos a hacer lo propio para que no sea de esta manera. No podemos prohibir ni controlar todo su repertorio, pero sí la mayoría”, señaló la primera edil.