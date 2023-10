Aumentan los alumnos con autismo en el estado

Tijuana BC.- En Baja California aumentó 25% el número de estudiantes que presentó Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los últimos ciclos escolares, mientras que el número de escuelas se mantuvo en 224, por lo que los especialistas indicaron que deben existir más espacios educativos debido a que la discapacidad es cada vez más frecuente.

Las cifras de la Secretaría Estatal de Educación detallan que la matrícula con TEA en el ciclo escolar 20212022 fue de mil 830 y en el ciclo escolar 2022-2023 fue de 2 mil 287.

Asimismo, se muestra que el número de docentes aumentó 5% al pasar de mil 662 a mil 744 en el mismo periodo. Sin embargo, el número de escuelas no aumentó y se quedó en 224, las cuales cuentan con los programas CAM, USAER y CAPEP.

Al respecto, Perla Barrera, psicóloga clínica y coordinadora del Programa Pasitos On Line A.C., indicó que es necesario existan más espacios para Educación Especial y más planteles con personal capacitado para atender las necesidades de las y los alumnos.

Discriminación

Mencionó que Pasitos o los CAM cuentan con espacios limitados, por lo que los padres de familias deben recurrir a una escuela regular y arriesgarse que su hija o hijo autista sufra discriminación.

“Ha aumentado la incidencia, lamentablemente no hay cupo para todos en las mejores escuelas. Hay mamás que dicen ‘esta escuela es la que me gusta’, pero por ejemplo en Pasitos rápido se nos acaba el cupo, tenemos lista de espera. Los USAER, CAPEP, que son los que están dentro de las escuelas también tienen mucho trabajo, porque de un grupo de 30 niños, a veces 10 tienen necesidades educativas, no todos son con autismo”, declaró Barrera.

Asimismo, indicó que si hay más lugares escolares para las niñas y niños con autismo y otra discapacidad es necesario que los padres de familia se informen sobre la condición de sus hijos para evitar la discriminación.

“Una inclusión exitosa no se puede hacer sin sensibilizar e informar a los padres de los otros niños y a los compañeritos, porque luego se da el bullying de parte de los compañeros y padres de familia que piensan que al estar un niño con necesidades especiales en el grupo de su hijo va a recibir menos atención o que lo va a imitar”, lamentó la psicóloga.