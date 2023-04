Abogada se encadena en las oficinas de la FGE en Ensenada

Ensenada, BC.- La representante legal de la madre de Daena Segura Rojas, joven víctima de feminicidio, se encadenó la tarde del lunes a las puertas de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada, para denunciar presuntas irregularidades y la falta de atención que hay en diversas unidades de la fiscalía y en los ministerios públicos.

La abogada Elizabeth Velasco Saldaña, mencionó que en diversas ocasiones se ha entrevistado con fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, para mostrarle pruebas en relación a quiénes están haciendo dilación dentro de las carpetas y quiénes están entorpeciendo los procesos.

“Así nos tiene la fiscalía, encadenados, todo el hartazgo lo demostré con el fin de que la fiscalía haga algo para que los ministerios públicos trabajen apegados a derecho, yo se lo he dicho al fiscal, que deben hacer una rotación de personal porque tenemos una mafia dentro de las unidades, es el cuánto me cuesta el que se pongan a trabajar o integrar la carpeta como corresponde”, expresó.

Entorpecimiento en caso Daena

En el caso de Daena dijo que ha señalado el entorpecimiento que ha habido por parte de los agentes, tanto ministeriales como ministerios públicos.

“No nos querían dar acceso a la carpeta de investigación, no nos querían dar copia, no querían regresar el vehículo de Daena, no querían regresar el bien inmueble a la dueña, la falta de integración de datos de prueba que tenían escondidos los agentes ministeriales, entorpecimientos favoreciendo al imputado y una serie de irregularidades que hemos estado señalando”, declaró.

Por otra parte, comentó que también es abogada de Sandra Noemí Pérez Escobar, empleada del Ayuntamiento, que fue acusada junto al ex director del Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue), Moisés Izquierdo, de los delitos de conspiración, daños en propiedad ajena y terrorismo, por la quema de un vehículo, y ambos permanecen en prisión desde octubre del año pasado.

“Se hizo un acuerdo con la fiscalía y no tenemos respuesta, Sandra dio al declaración de la vedad histórica de los hechos, cómo sucedieron, quiénes son los actores intelectuales y quiénes son los autores materiales, y tenemos temor porque Sandra corre peligro, está señalando altos funcionarios”, indicó.

Manejo de los casos

La abogada consideró que es lamentable como se han llevado ambos casos, ya que por una parte las autoridades han puesto gran esfuerzo en el caso de la quema del vehículo, pero en el caso de una mujer víctima de feminicidio pareciera que no importa.

Si hacemos una comparativa de los casos, la investigación que se realizó en el de Fidue fue exagerada, y en el caso de Daena Segura prevalece la falta de profesionalismo por parte de los agentes, hay una diferencia enorme, estamos hablando de la pérdida de una vida y la quema de un vehículo”, manifestó.

La abogada informó que en los próximos días se manifestará también en las oficinas de Gobierno del Estado, esto con el fin de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, voltee a ver los casos y les dé una respuesta.

“La mamá de Daena sigue solicitándole una audiencia al fiscal y no hay respuesta por parte de él, ya no se debería llamar Unidad de Delitos Sexuales, es la antesala del feminicidio, hay una mala integración en las carpetas, el caso de Daena se pudo haber evitado porque el imputado ya tenía una carpeta de investigación y hasta que sucede lo de Daena se pusieron las pilas para poder integrar la carpeta que había por violencia familiar en su contra”, agregó.