Madre de Daena Segura exige que aprehendan al feminicida de su hija

Ensenada, B.C.- A cinco meses del feminicidio de Daena Segura Rojas, su madre, Selene Rojas García estuvo ayer en el Monumento a la Madre para exigir justicia y que se capture a Jesús Adrián Meléndrez Meza, quien es señalado como el que asesinó a su hija, y que a pesar de contar con una orden de aprehensión continúa prófugo.

“Ha sido un camino muy doloroso como mamá estar aquí manifestándome y buscando la justicia alzando la voz por ella porque ella ya no está conmigo, pido a la Fiscalía y a la gobernadora que pongan ojo en ese asunto, son cinco meses y no hay ningún avance, y es un hombre muy peligroso, a él lo hago responsable por lo que me pase a mí y mi familia”, expresó.

La madre de Daena consideró que las autoridades no están haciendo ningún esfuerzo para capturarlo, por lo que ha tenido que colgar carteles e incluso espectaculares por toda la ciudad con el rostro del presunto feminicida para que si alguien lo ve sepa que es una persona peligrosa.

Con toda premeditación asesinó a Daena, de acuerdo al informe pasó en el homicidio de él, Daena acudió, desconozco totalmente si el feminicida le habló o ella fue, pero le arrebató la vida ahí, violentamente la golpeó y le dio un balazo en la cabeza”, detalló.

Mencionó que Jesús Adrián Meléndrez Meza, ya contaba con un historial de violencia e incluso una de sus ex parejas ya había interpuesto una denuncia contra él.

Orden de aprehensión

“Es un hombre violento ya contaba con una investigación a la cual se llegó a una orden de aprehensión, él siempre fue violento con todas sus parejas, tuvo más de ocho parejas y a todas las golpeaba, si el gobierno o la policía hubieran hecho su trabajo, Daena no estaría muerta”, opinó.

Selene Rojas comentó que el hijo de Daena es un niño con necesidades especiales y aunque estuvo en el lugar de los hechos, no fue agredido.

“Es un niño de ocho años que todos los días pregunta por su mamá, ¿cuándo va a regresar?, ¿dónde está mamá?, dice que quiere ver a su mamá y que le hace falta, es dolorosísimo para u niño que no comprende lo que está pasando, él estaba en el lugar de los hechos, él no se dio cuenta, quién me asegura a mí que también le hubiera querido hacer algo al niño, es un hombre que no está bien de la cabeza”, declaró.

Enfrente del monumento a la madre y acompañada de familiares y amigos, recordó a Daena como una mujer muy luchadora, madre soltera, que amaba su trabajo como maquillista, une buena amiga, y buena hija.

“Fiscalía sí está haciendo su trabajo pero a donde va todo el asunto es la aprehensión, porque la orden de aprehensión si salió, pero ¿y la aprensión para cuándo,? ya han pasado cinco meses y no lo han aprehendido. El señor anda muy quitado de la pena en algún lugar esperando su nueva víctima”, expresó.