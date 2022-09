San Quintín, ni mejor, ni peor, afirma líder jornalero  

Ensenada, BC.- A más de un año de que San Quintín opere como municipio a través del Concejo Fundacional Municipal de San Quintín, el presidente de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, Fidel Sánchez Gabriel, consideró que los servicios públicos y la seguridad continúan con deficiencias, sin embargo, reconoció que la falta de regularización de la tierra es el principal problema.

“Es un municipio nuevo y que se tiene que armar toda la estructura para poder ser partícipes de los recursos federales y estatales, aparte de eso, los que integran el Concejo Fundacional no tienen el conocimiento social porque jamás en su vida han sido gestores sociales, sin embargo, están tratando de hacer todo lo que creen posible de hacer, algunas cosas no les han salido bien, pero es parte del proceso de este municipio naciente”, opinó.

El líder social dijo anteriormente los problemas de San Quintín eran atendidos a base de muchas presiones al municipio de Ensenada para contar con servicios básicos.

“Ensenada recibía todos los recursos de San Quintín en cuanto a sus impuestos prediales y ahora que se queda todo a San Quintín, también se quedaron deudas que hay que atender, incluso hay que sacar recursos para poder atender las necesidades, son muchas y lamentablemente no hay suficientes recursos”, expresó.

Cobro de impuesto predial

Comentó que en relación al cobro del impuesto predial, todavía hay muchas comunidades que están de manera irregular y es urgente que se regularicen para que generen el cobro de dicho impuesto.

“En pocas palabras sí estamos mal con los servicios que se requieren en las comunidades, calles en pésimas condiciones, ahora que pasó la tormenta, que a muchos nos beneficia, pero las calles quedaron muy mal para poder transitar y el municipio no ha podido dar el abasto y espero que en estos días se pueda ir avanzando, aprovechando la buena voluntad del director de Cespe de dejar la motoconformadora en comodato para San Quintín”, mencionó.

En cuanto a la seguridad, Fidel Sánchez comentó que es un tema que se viene arrastrando desde que dependían de Ensenada, hay que en muchas ocasiones pidieron que se destinara mayor recurso en las delegaciones para que las unidades estuvieran funcionando.

“Tristemente algunos comandantes me decían que tienen diez unidades, pero a una le falta motor, a otra transmisión, a otra las llantas y tenían circulando dos o tres unidades, tenemos el mismo problema, no se ha podido avanzar y ojalá que en los días venideros se pudiera ir solucionando”, señaló.

San Quintín como municipio

Finalmente, al ser cuestionado sobre si San Quintín estaba mejor antes de ser municipio o ahora que ya no depende de Ensenada, el líder jornalero opinó:

“No estamos ni mejor, ni peor, no puedo decir que está mucho mejor porque las calles están en pésimas condiciones, en cuestiones de seguridad no hay unidades, no estamos ni mejor ni peor en comparación a como estábamos antes”, concluyó.