Gobernadora atiende a madre de Daena Segura

Ensenada, B.C.- La madre de Daena Segura, joven víctima de feminicidio, tuvo un acercamiento con la gobernadora del estado, Marina del Pilar, para pedirle su apoyo y que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé con el responsable.

Selena Rojas García recordó que han pasado siete meses desde el feminicidio de su hija, a quien presuntamente su ex pareja le quitó la vida con un arma de fuego el 29 de abril del año en curso.

“No ha pasado nada en este tiempo, no se ha llevado la captura del feminicida de Daena de nombre Jesús Adrián Meléndrez Meza y en este caso hay impunidad, corrupción, no hay avance, esta persona está haciendo todo lo posible para que no se le detenga”, expresó.

El feminicida

La madre de Daena comentó que no tienen información del paradero del homicida, sin embargo, les han informado que presuntamente la familia lo tiene escondido.

Por parte de la FGE no están buscando, desde un principio la integración de la carpeta ha sido totalmente manipulada, se supone que para eso está la fiscalía, ellos tienen que buscar la manera de dar con él, presentarlo y que pague por el feminicidio de Daena, ese es su trabajo, yo me he sumado a hacer investigación, he aportado bastante a esto, desde nombres, teléfonos, muchas cosas, yo como su mamá he hecho investigación”, afirmó.

Te puede interesar: Madre de Daena Segura exige que aprehendan al feminicida de su hija

Rojas García dijo que en estos siete meses no ha parado de ir a todas las instancias, hacer manifestaciones y pegar lonas para que se dé con el responsable.

"Ni siquiera he llevado un duelo, no lo he tenido y no lo pienso tener hasta que no atrapen a esta persona y pague”, expresó.

Por otra parte, mencionó que el hijo de Daena es un niño de ocho años con capacidades diferentes, al cual ya se le ha estado explicando la situación.

“El niño todavía no comprende esta situación, él sabe que su mamá ya no está, pero es bien difícil, si para uno de madre es tan difícil, imagínate para un niño que era lo único que tenía, su mamá y ya no la tiene, se la quitaron”, manifestó.

Consideró que las autoridades no han hecho un esfuerzo por aprehender al responsable y es probable que antes de que lo capturen mediante labores de inteligencia, termine cayendo en un alcoholímetro o en un retén.

“El riesgo es que lo va a volver a hacer, es un hombre realmente malo, lo va a volver a hacer y con más ganas, ya ha de tener una víctima, la gobernadora es mamá, es mujer, es una persona sensible y se tiene que solidarizar con nosotras porque al tocar a una se toca a todas, ella me atendió y espero me ayude en este caso para que tenga solución”, declaró.

Te puede interesar: Exigen a la FGE aprehender al feminicida de Daena

Por su parte, la gobernadora, Marina del Pilar manifestó que las puertas de su gobierno siempre están abiertas para atender a los familiares de víctimas de manera respetuosa y solidaria.

“Ayer nos hicieron referencia a esta situación yo convoque al fiscal general del estado para el día de hoy en Ensenada para revisar el caso particular, ver cómo van las investigaciones, estar de lado de la familia de la víctima y que se haga justicia”, afirmó.