Observatorio de los Feminicidios en Ensenada analiza cada uno de los casos

Ensenada, B.C.- En 2016 se fundó el Observatorio de los Feminicidios en Ensenada y desde entonces han creado un repositorio de los eventos suscitados de 2011 a la fecha con el fin de hacer un análisis crítico del fenómeno feminicida que se vive en Ensenada y San Quintín; en lo que va de este año han registrado 23 asesinatos de mujeres.

“De acuerdo a las estadísticas del observatorio la impunidad rebasa el 90% de los casos, porque no solamente son los casos que no se judicializan, tenemos casos que se han judicializado, pero no se han dictado sentencias, mientras no tengas una sentencia dictada sigue impune, y ahora con el tema de los juicios abreviados, son sentencias que no satisfacen realmente el daño que comete el victimario en cuanto a quitar una vida”, declaró Jey Fernández, consejera del Observatorio.

Mencionó que el observatorio como una agrupación ciudadana tuvo incidencia en la declaratoria de violencia de género, debido a la preocupación ante el incremento de violencia contra las mujeres.

Fuimos una de las organizaciones de la sociedad civil que levantó el dedo y en su momento se lo dijimos al entonces gobernador Bonilla que no metiera las manos en la declaratoria, lo tiene que hacer la sociedad civil o las organizaciones pertinentes, pero no el gobierno del estado, en ese entonces los datos que arrojaba el observatorio correspondientes a 2018 y 2019 nos daban una tasa superior a 10 asesinatos por cada 100 mil mujeres en Ensenada”, recordó.

La activista dijo que Ensenada tenía una tasa superior a la que tenía el país con mayor cantidad de asesinatos de mujeres en el mundo, que era El Salvador.

“El municipio de Ensenada tenía una tasa más alta que la de El Salvador, esto se lo dijimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta es la situación que estamos viviendo en Baja California y la situación particular que estamos viviendo en Ensenada”, indicó.

Recordó que en noviembre del año pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), les informó que Ensenada es el municipio más peligroso para las mujeres en todo el país.

“Eso nos los dijo la Conavim, y era algo que le venía diciendo el observatorio a los medios de comunicación, a las autoridades y que veníamos mostrando con las estadísticas, en lo que va de 2022 tenemos 23 eventos, no será hasta el año que entra que hagamos un análisis particular de cada caso para poder determinar cuántos fueron feminicidios”, informó.

Autoridades minimizan los casos

La activista mencionó que este año ha habido dos casos en Ensenada que tienen características similares en cuanto a la omisión de las autoridades, uno el feminicidio de Daena Seguras Rojas quien fue asesinada presuntamente por su ex pareja; y otro, el intento de feminicidio de Johana Fierro Alcalá, una mujer trans que fue golpeada por cuatro hombres mientras trabajaba en su estética, uno de ellos su ex pareja, y en ninguno se ha atrapado a los responsables.

“El caso de Johana es muy similar a lo que sucedió en el caso de Daena, es decir, existía un antecedente previo en 2020 por tentativa de homicidio, la fiscalía lo desclasificó con lesiones simples, ahora en agosto de 2022 vuelve a ocurrir otra tentativa de homicidio contra Johana, y Fiscalía reconsidera el evento de 2020 y lo reclasifica como tentativa de homicidio”, explicó.

Relató que en agosto de este año que ocurrió la segunda agresión, Johana llegó con fractura de cráneo, fractura de tabique, fractura de orbital, fractura de mandibular superior e inferior, además de múltiples lesiones en el cuerpo, por lo que requirió de varias cirugías para salvarle la vida y hacer lo posible para reconstruirle el rostro.

“En este evento nuevamente fiscalía vuelve a cometer el mismo error, lo clasificó como lesiones calificadas, mejora un poco la perspectiva de la fiscalía en cuanto al tipo de lesiones, pero no dice que es tentativa de homicidio, cuando existía previamente una tentativa de homicidio en 2020, digo que es similar al caso de Daena porque en ese caso también existía una agresión previa por parte del agresor contra otra chica y existían medidas cautelares”, señaló.

Jey Fernández mencionó que en los dos casos tardaron bastante en salir las órdenes de aprehensión y actualmente los agresores están prófugos.

“Por omisiones e ineficiencia, dos agresores feminicidas, en plena alerta de violencia de género, se escapan porque fiscalía, las autoridades y los jueces no dan el ancho para resolver estas situaciones de manera inmediata”, lamentó.

En el caso de Daena, han pasado cinco meses desde su asesinato y su familia continúa exigiendo justicia a través de marchas, mientras que Johana logró salir con vida de la agresión y fue sometida a una cirugía reconstructiva

“Los médicos hicieron un trabajo extraordinario, el camino es largo, Johana está bien de salud en estos momentos, pero todavía falta mucho camino por recorrer, la primera reconstrucción facial fueron nueve horas de quirófano y se requirieron 35 tornillos de titanio para reconstruirle la cara, está bien pero todavía falta”, detalló.