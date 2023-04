Policías señalan que la póliza de sus seguros de vida está vencida

Ensenada, B.C.- Debido a que el 31 de marzo venció el contrato colectivo para las pólizas de seguro de vida del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, un grupo de policías acudieron ayer al Palacio Municipal para manifestarse y obtener una respuesta.

Estamos exigiendo respuestas, desde el año pasado se pidió información de la continuidad a estas pólizas de seguros de vida que sabíamos vencían el 31 de diciembre, después nos hicieron saber de una prórroga hasta el 31 de marzo y ahorita tenemos tres días que se vendió una prorroga y estamos desprotegidos sin el seguro”; expresó Efraín Ávila Cruz, representante de la Asociación por la Dignificación Policial y su Comunidad.

El oficial mencionó que el 8 de diciembre del año pasado falleció un elemento y el 10 de febrero de este año falleció otro policía, sin embargo, los familiares no han podido cobrar el seguro.

Beneficios

“Cuando viene la familia a reclamar el beneficio le dicen que no porque no había contratos de seguros de vida, que iban a ver cómo podían cumplirles, pero de momento no les podían dar el beneficio porque no había contrato”, detalló.

Comentó que de manera extraoficial saben que al policía que falleció en un enfrentamiento en Francisco Zarco, Valle de Guadalupe, sí le cubrieron el seguro porque todavía estaba activo el contrato, sin embargo, hay otros policías que fallecieron cuando el contrato estaba activo y que sus familiares no han podido cobrarlo.

“El director de la policía no nos ha dado respuesta acerca de la información que se le ha solicitado respecto a este tema y a falta de respuesta hemos girado escritos al oficial mayor con la misma encomienda, pero tampoco hemos tenido respuesta, los exhortamos a que den la cara y nos informen de manera directa”, señaló.