FGE ofrece recompensa por feminicida de Daena

Ensenada, BC.- Tras múltiples manifestaciones de la familia de Daena Segura Rojas, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un boletín en el que ofrecen una recompensa de hasta 500 mil pesos por información sobre el paradero de Jesús Adrián Melendrez Meza, quien le arrebató la vida a Daena con un balazo en la cabeza y diversos golpes el 29 de abril.

Desde el domicilio donde asesinaron a su hija, su madre Selene Rojas García, dijo estar complacida con esta estrategia y consideró que es un gran avance en el caso.

“Es una alegría muy grande que fiscalía haya ofrecido esa recompensa porque no se había hecho en otras ocasiones, gracias a que la gobernadora Marina del Pilar y el fiscal Iván Carpio tuve una entrevista con ellos por todas las irregularidades que ha habido hasta el día de hoy y que no ha habido ningún avance”, expresó.

Foto: Cortesía

Pago de la recompensa

La madre puntualizó que el pago de dicha recompensa lo están ofreciendo las autoridades y no la familia.

“Quiero dejarlo muy en claro, esa recompensa corre por la Fiscalía, no lo está haciendo la familia, han sido ocho meses muy duros en los que no he dejado de luchar, tocar puertas, hacer manifestaciones, todo con un solo propósito, que la gobernadora escuchara el caso de Daena y no quedara como uno más de los tantos que hay en Ensenada, ha sido muy largo, doloroso y todavía lo que falta”, manifestó.

Selena Rojas dijo no tener miedo, ya que lo más importante es que se sepa que hay una cara con un apellido que fue quien mató a su hija.

“En este domicilio mi hija fue brutalmente asesinada por esa persona, a mi espalda mi hija se debatió entre la vida y la muerte hasta que ella falleció, horas agonizando y desagriándose”, expresó.

Foto: Jayme García

Dar con los responsables

En relación a otros feminicidios y casos de personas desaparecidas, la madre de Daena pidió a los familiares no perder la fe y luchar para que se dé con los responsables.

“Desgraciadamente este es un camino muy largo y doloroso, quizás hay personas que no tengan el tiempo o no quieran alzar la voz o tengan miedo, desconozco, pero yo no y le pido a esas personas que están en el mismo caso que yo, que sigan luchando, justicia si hay, pero tienen que tocar puertas, insistir y llegar hasta donde tengan que legar para que el caso de sus familiares llegue a oídos de las autoridades”, enfatizó.

Finalmente, dijo tener toda la confianza de que se aprehenda al feminicida de su hija y agradeció a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda haberla escuchado y atendido el caso.

“Tengo toda la confianza, aquí está la muestra, hay un avance, jamás se había puesto una recompensa por un feminicida, quiero darle las gracias a la gobernadora por haberse tomado ese tiempo de darme mi espacio y explicarle lo que está pasando con Daena y al fiscal por haber hecho lo de la recompensa, esto significa que vamos para adelante, y que ese hombre sepa que no va a tener paz y pronto lo van a capturar”, concluyó.