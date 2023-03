"El feminicida de mi hija sigue libre y es un peligro": Madre de Selene Rojas

Ensenada, B.C.- A casi de un año del feminicidio de su hija, Selene Rojas expresó su inconformidad ante la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los trabajos de investigación para dar con, presunto homicida de Daena Segura Rojas.

La madre recordó que el 29 de abril se cumple un año del asesinato de su hija, una mujer de 32 años que fue encontrada afuera de su casa con huellas de violencia y muriera horas más tarde en el Hospital General de Ensenada.

Marzo es el mes de la mujer y yo no tengo nada que celebrar, sigo buscando y exigiendo justicia para mi hija, el responsable no ha sido detenido, no ha sido capturado y ya se va a cumplir un año, yo sigo gritando y haciendo mi lucha para exigir a la fiscalía que haga su trabajo, que no lo está haciendo, no puede ser que a un año a esta persona no la puedan localizar”, expresó.