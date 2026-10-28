La tarea de cuidados es el motor de la economía: Lorenia Valles

En el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la coordinadora estatal señaló que las labores domésticas y de cuidados no remuneradas equivalieron al 23.9% del PIB nacional en 2024

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo a celebrarse este 29 de octubre, la coordinadora de los Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, reconoció el valor económico y la importancia social de esta labor y de las personas cuidadoras.

“La tarea de cuidados es el motor de la economía de México y del mundo, porque de ella depende que las y los trabajadores puedan salir a laborar y dejar en buenas manos a sus hijas e hijos, así como a las personas mayores y las personas con discapacidad de la familia”, subrayó.

Valles Sampedro señaló que la tarea de cuidados muchas veces no es remunerada porque es realizada por las mujeres en sus propios hogares, en ocasiones siendo una segunda jornada laboral.

Según datos de Inegi, dijo, en 2024 las mujeres aportaron $82,339 pesos anuales a sus hogares por el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados.

De acuerdo con la misma fuente, la líder sonorense agregó que estas actividades no remuneradas fueron equivalentes a 23.9% del producto interno bruto (PIB) del País, lo cual representó más que cualquier sector de la economía.

Finalmente, la coordinadora estatal destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados como una política pública para garantizar el derecho humano al cuidado de las y los mexicanos, al igual que la protección de las personas que se dedican a las tareas de cuidados.

Te puede interesar: Lorenia Valles destaca acciones para garantizar el acceso universal a la salud