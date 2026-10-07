Morena seguirá haciendo historia de la mano del pueblo: Lorenia Valles

La celebración reunió a fundadores, militantes y simpatizantes para recordar la historia de Morena como movimiento político.

Lorenia Valles destacó el legado de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum durante la conmemoración por los 15 años de Morena como asociación civil

En el marco de la celebración por el 15 aniversario de la fundación de Morena como asociación civil, la coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles Sampedro, reconoció el legado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum como referentes de la transformación de la vida pública de México.

Junto a integrantes fundadores, militantes y simpatizantes, Valles Sampedro destacó que López Obrador pasó a la historia como iniciador de la Cuarta Transformación y como un luchador social que convocó al pueblo de México a participar en una lucha pacífica por la justicia, la libertad y la igualdad.

Lorenia Valles destacó la trayectoria de Morena y los principios que han guiado al movimiento durante 15 años.

“Más que un cambio de Gobierno, la llegada de morena al poder político representó un cambio de régimen que hizo de la justicia social la base para el bienestar de todas y todos, prioritariamente de quienes más lo necesitan”, afirmó.

La coordinadora estatal señaló que la fortaleza del movimiento radica en la construcción de gobiernos honestos, cercanos a la gente y con resultados, así como en el trabajo territorial y la organización social.

En este sentido, subrayó que la tarea hacia adelante será mantener el diálogo directo con la gente, “casa por casa, sector por sector”, para informar sobre los logros de la Cuarta Transformación y fortalecer un movimiento amplio, plural e incluyente.

Con 30 años de trayectoria en el movimiento, Valles Sampedro sostuvo que la opinión del pueblo constituye la base del pensamiento de morena y destacó la importancia de mantener como referentes sus documentos fundacionales, el legado de Andrés Manuel López Obrador, sus aportaciones plasmadas en sus libros y el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Valles Sampedro llamó a mantener el diálogo directo con la ciudadanía como parte del trabajo territorial.

“En este partido-movimiento, nuestro actuar es guiado por los estatutos y la declaración de principios de morena, el legado del Lic. Andrés Manuel López Obrador, el legado que está construyendo la presidenta Claudia Sheinbaum y, desde luego, la opinión del pueblo, que es la expresión máxima de sabiduría y la base del pensamiento de Morena”, resaltó.