Lorenia Valles destaca acciones para garantizar el acceso universal a la salud

La coordinadora en Sonora resaltó el plan de 12 acciones que incluye un aumento salarial del 8%, basificación y contratación de especialistas

“Los gobiernos de la Cuarta Transformación han colocado los derechos del pueblo en el centro de sus decisiones, mediante políticas públicas, inversión en infraestructura, mejores servicios y programas de apoyo”, afirmó Lorenia Valles Sampedro.

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora destacó que este compromiso se refleja en una política de salud con enfoque universal, orientada a garantizar el acceso a los servicios médicos y proteger los derechos de las y los trabajadores del sector.

Valles Sampedro señaló que el objetivo es consolidar un sistema nacional de salud que brinde atención a todas las personas, independientemente de su afiliación al IMSS, Issste u otra institución pública.

Para ello, destacó la inversión en infraestructura hospitalaria, el abasto de medicamentos mediante el programa Las Rutas de la Salud y la atención preventiva a través de Salud Casa por Casa.

Asimismo, reconoció la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas de las y los trabajadores del IMSS, mediante el diálogo y la construcción de un plan de 12 acciones.

Entre las medidas, mencionó un incremento salarial del 8% en beneficio de 500 mil trabajadoras y trabajadores en activo, la basificación de cerca de 11 mil personas y la contratación de 2 mil 500 médicas y médicos especialistas.

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