Respalda Partido Verde a Lorenia Valles como coordinadora de la transformación en Sonora

La coordinadora estatal llamó a cuidar el legado de López Obrador, Sheinbaum y Durazo, mientras el PVEM refrendó su respaldo para trabajar en temas como agua, salud, educación y desarrollo económico

“La tarea que tenemos delante es que la transformación continúe en Sonora, que llegue a cada rincón del Estado. Tenemos la tarea de cuidar el legado que inició Andrés Manuel López Obrador. Legado que hoy continúa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien llegó el tiempo de las mujeres.

“En Sonora también debemos cuidar el legado que ha venido construyendo el gobernador Alfonso Durazo. Para ello, el Partido Verde es un gran aliado de la Cuarta Transformación”, declaró Lorenia Valles Sampedro.

En el encuentro con el Partido Verde Ecologista de México en Sonora, la coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional agradeció la invitación del dirigente estatal Manuel “Maloro” Acosta y del diputado Omar del Valle Colosio, así como el respaldo de militantes y simpatizantes de dicha fuerza política.

Valles Sampedro recordó los avances a ocho años de la Cuarta Transformación a nivel nacional y cinco años en Sonora.

“Hay resultados claros en materia de seguridad, infraestructura, educación y salud. Hay resultados en el acceso pleno a los derechos, la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media.

“Hay resultados en la política de desarrollo económico, pues nuestro estado lidera en muchos indicadores y tiene un potencial para seguir creciendo. Pero sé que podemos ir más allá y nuestro compromiso es continuar con la transformación cerca de la gente, incluyendo la agenda verde”, afirmó la coordinadora estatal.

El dirigente estatal del PVEM Manuel “Maloro” Acosta refrendó el respaldo de este partido político y la disposición para trabajar de manera conjunta en esta nueva etapa con estructura, propuestas y trabajo territorial.

“Existen coincidencias para impulsar acciones en beneficio de las familias sonorenses (…) en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, agua, transporte, educación, salud, familia y desarrollo económico regional”, indicó.

Por su parte, el diputado Omar del Valle Colosio reconoció la designación de Valles Sampedro como coordinadora estatal de la transformación y destacó la importancia de respetar los resultados del proceso interno.

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