Lorenia Valles se reúne con diputados locales de la transformación

La coordinara estatal invitó a los legisladores a seguir defendiendo los logros de la 4T.

MÉXICO. — La coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, se reunió con los diputados locales integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Solidario.

“Reconozco el trabajo que han realizado las y los representantes de la Cuarta Transformación en el Congreso del Estado de Sonora.

“Ha sido fundamental su acompañamiento para la aprobación de 27 reformas a la Constitución federal y el apoyo al Gobierno estatal para el cumplimiento de los compromisos del gobernador Alfonso Durazo, por ejemplo, la reducción del presupuesto del Congreso para invertir esos recursos en becas, así como la aprobación de un presupuesto estatal que destina 14 de cada 100 pesos a los programas estatales de bienestar”, expresó la sonorense.

“La representación mayoritaria del movimiento en el Congreso de Sonora es muestra del apoyo de la gente a nuestro proyecto de transformación social; representación que no es gratuita, pues es un logro de liderazgos comprometidos, con trayectoria política y mucho trabajo en el territorio. Hoy, la Cuarta Transformación cuenta con cuadros competitivos y la prueba más reciente es el proceso interno que definición a la coordinación estatal”, continuó Valles Sampedro.

Finalmente, la coordinara estatal Lorenia Valles invitó a los legisladores a seguir defendiendo los logros de la 4T.

“Nuestra tarea debe continuar en la defensa de los logros de la transformación, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la segunda etapa de su mandato y construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora.

“Para ello, el compromiso con la unidad es esencial y la voluntad política para trabajar juntas y juntos es ejemplo de la fortaleza de nuestro movimiento en el Estado”, señaló.