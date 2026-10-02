Lorenia Valles afirma que Morena tiene un proyecto que ningún otro partido ofrece y habla sobre sus aspiraciones para gobernar Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- “Nosotros (Morena) tenemos algo que nadie de ellos tiene, ningún partido político, ningún personaje político, que es un proyecto, un proyecto de a de veras, un proyecto que ha pensado en la gente y que ha dado resultados. Ésa es la enorme diferencia”, señala Lorenia Valles Sampedro.

Esa fortaleza de su partido es en la que confía la coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sonora ante al escenario político de Morena en 2027 frente a una eventual alianza de PAN y PRI o con posibles aspirantes como Antonio Astiazarán o Luis Donaldo Colosio Riojas.

Lorenia Valles destaca que sí desearía gobernar Sonora, pero primero aspira cumplir con su tarea como coordinadora estatal, además habla del proceso interno que siguió Morena, de la situación en Sonora y sus próximas acciones.

Los seis aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional trabajarán juntos en un solo frente por Sonora, aseguró Lorenia Valles Sampedro.

La coordinadora estatal, indicó que está agradecida y reconoce que Javier Lamarque, Célida López, María Dolores del Río, Froylán Gámez y Omar del Valle Colosio se portaron a la altura del movimiento que representan.

Primero nos vamos a reunir todos de nueva cuenta y, por supuesto, también nos reuniremos uno a uno, porque hay que platicar muchas cosas, hay que seguir trabajando, hay que garantizar que toda la capacidad del talento, el esfuerzo que cada uno de ellos tiene, siga abonando a este proyecto que es el proyecto de todas y de todos”, puntualizó.

En la actualidad, dijo, estará concentrada en su tarea inmediata al frente de la coordinación, pero admitió que le gustaría gobernar el Estado si la gente así lo decide, pues es una gran oportunidad para servir a los demás.

Lorenia Valles destaca que sí desearía gobernar Sonora, pero primero aspira cumplir con su tarea como coordinadora estatal.



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Aquí la entrevista:

¿En qué consistió tu estrategia para ganar la contienda interna de Morena?

LVS: Primero, en apegarnos totalmente a la convocatoria. La convocatoria era muy clara, muy específica, del tipo de actividades que debíamos realizar. Cumplimos casa por casa, que creo que son la parte del corazón de nuestro movimiento, las reuniones con vecinos, con vecinas y las asambleas informativas. Creo que eso fue esencialmente parte importantísima para poder llegar, pues a tantas sonorenses, hombres y mujeres que finalmente fueron consultados.

¿Cómo encontraste a Morena después de un proceso interno competido: Unido o dividido?

LVS: Unido, siempre la unidad se construye, se construye con la voluntad. Primeramente, que todas y todos los aspirantes expresamos, nuestros equipos, la gente, lo vivimos en cada recorrido y luego ahora la unidad en los hechos, en los acuerdos, en la inclusión, en la generosidad, en la visión compartida. Siempre lo dijimos desde el día uno, cuando nos registramos el 26 de junio los seis aspirantes juntos. El caso de Sonora fue un caso muy bonito, muy emblemático, lo hicimos todos juntos y dijimos que ninguna aspiración personal iba a estar por encima del proyecto, y ahí estuvieron mis compañeros el día del nombramiento, y eso lo reconozco, lo valoro y lo agradezco mucho.

¿Ya hablaste con alguno de los demás aspirantes? ¿Con quién y qué te dijeron?

LVS: Bueno, nos vamos a reunir uno a uno. Primero, nos vamos a reunir todos de nueva cuenta y, por supuesto, también nos reuniremos uno a uno, porque hay que platicar muchas cosas, hay que seguir trabajando, hay que garantizar que toda la capacidad del talento, el esfuerzo que cada uno de ellos tiene, siga abonando a este proyecto que es el proyecto de todas y de todos. Quiero recordar que esta coordinación es una responsabilidad, es una tarea y las tareas no dependen de una sola persona, dependen de un equipo, y el lunes culminamos el proceso interno, dejamos de ser seis aspirantes y nos convertimos en un solo frente y así lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando juntos.

¿Qué le dices a quienes interpretan tu designación como la continuidad del grupo político del actual Gobernador?

LVS: Primero decir, y lo he dicho siempre, que en medio de este proceso interno siempre se construyen narrativas. Una narrativa que se construyó fue ésa, pero hubo otras, hoy no tiene ni caso traerlas a la memoria ya, pero creo que los hechos siempre resultan ser los más importantes. En Sonora hubo “piso parejo” para los seis aspirantes. En Sonora trabajamos en conjunto desde el registro, las actividades, nos coordinamos en prácticamente todo y creo que eso fue lo que garantizó que fuera un proceso limpio, transparente, competitivo, que eso me da mucho gusto. Que en Sonora haya sido un Estado competitivo quiere decir que se están formando cuadros, que se están reconociendo a los cuadros políticos que tiene el movimiento.

¿Aspiras a gobernar Sonora?

LVS: Aspiro primero a cumplir con mi tarea inmediata, que es la coordinación del trabajo territorial del movimiento en Sonora. A mí me entusiasma mucho, yo empecé hace muchos años, casi 30, haciendo trabajo territorial y ahí me he mantenido. Habrá que esperar los tiempos, las definiciones y claro que desearía si la gente así lo decide. Estar al frente de una responsabilidad que, por supuesto, debe ser una gran oportunidad para servir a los demás. Habrá que esperar, ahí mi esfuerzo, mi voluntad, mi energía está justamente en cumplir esta tarea. La coordinación de los comités.

¿Qué le respondes a quienes dicen que no tienes experiencia al frente de responsabilidad ejecutiva y cuestionan tu preparación para gobernar el Estado?

LVS: En este país la Constitución garantiza que uno puede votar y ser votado; de entrada, estaríamos hablando ahí de muchas cosas. Segundo, pues uno tiene experiencia en servir a la gente y yo creo que ésa es la experiencia que más vale, y yo he tenido la posibilidad de pasar por varias legislaturas, de aprender, porque creo que es una gran forma de aprender también desde el espacio legislativo, a construir acuerdos, a transitar con tus ideas y las ideas de los demás, tus necesidades y de las necesidades de los demás, he tenido la oportunidad de tener varias responsabilidades también en gobiernos estatales en la Ciudad de México, en Durango y en Sonora, que ha sido la más relevante estar al frente del sistema DIF Sonora para mí.

¿Qué fortalezas de tu trayectoria política consideras que te preparan para encabezar un proyecto estatal?

LVS: Tengo mucha claridad de proyecto al que yo pertenezco. Yo tengo 30 años acompañando primero el esfuerzo del licenciado Andrés Manuel López Obrador por llegar a la Presidencia y después a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que además me da mucho gusto que con ella se inauguró el tiempo de las mujeres.

Hoy es tiempo de las mujeres más que nunca y llegó para quedarse. Y por supuesto que en Sonora también he celebrado la llegada de la transformación con el gobernador Alfonso Durazo, que además lo ha hecho excelentemente bien. Creo que la claridad del proyecto al que uno pertenece y he tratado de ser congruente a lo largo de mi vida, que haya congruencia en el pensar, en el decir y en el hacer.

Después de recorrer Sonora, ¿cuáles son las tres principales preocupaciones que escuchaste de los ciudadanos?

LVS: Como lo he mencionado siempre, me dio mucho gusto encontrar mucho reconocimiento a los logros de la transformación, tanto los que se han hecho desde los gobiernos federales como el Gobierno estatal; sin embargo, siempre hay temas que van a estar ahí como el de la infraestructura que a veces hace falta en algunas regiones o que tiene que ir avanzando en etapas, me da gusto también que muchas de ellas van teniendo respuesta. Por supuesto que, aunque se reconoce un gran avance en materia de seguridad, siempre la gente quiere tener garantías de que eso va a continuar así. Salud puede ser también un tema en el que hay que seguir consolidándose; celebro mucho que, en esta administración estatal, la del Gobernador, hay 10 hospitales nuevos que se construyen, es un tema que tiene que seguir siendo una prioridad.

Si mañana tuvieras el presupuesto y, las facultades de Gobernadora, ¿cuáles serían tus prioridades?

LVS: Tengo que ser muy respetuosa de los tiempos electorales, yo no puedo expresar mis ideas al respecto en este momento, preferiría ser muy cuidadosa y respetuosa de la ley, estoy en una tarea interna, voy a coordinar los comités de la defensa de la transformación, voy a trabajar con la estructura del partido y del movimiento, en ese sentido va a estar enfocado mi esfuerzo y mi voluntad.

¿Qué tendría que cambiar para que los jóvenes sonorenses encuentren oportunidades aquí y no tengan que irse a otros estados o a Estados Unidos?

LVS: Creo que varias cosas que ya están sucediendo. Uno, el modelo educativo, a mí me gusta mucho que hoy se esté priorizando, es decir, el que alterna la escuela y los centros de trabajo, derivado del Plan México viene implementándose esta vinculación entre el mercado laboral y el sistema educativo superior, porque finalmente la realidad va cambiando; hoy con la tecnología, con la Inteligencia Artificial, con toda la innovación que hay. Se va avanzando bien, Sonora es punta de lanza en esos temas.

Morena lleva ocho años gobernando México y cinco años Sonora. ¿Dónde reconoces que existe desgaste y qué tendría que corregirse?

LVS: Creo que hay que seguir trabajando en la ruta en la que se va, primero porque el rezago que encontramos fue mucho. Este País lo destruyeron durante muchos años y ocho años han sido suficientes para que más de 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza, es algo bien importante, ni juntos todos los que en los 36 años anteriores a la llegada de la Cuarta Transformación lograron el aumento de más del 50% del salario mínimo. Lo que importa aquí es la gente, creo que vamos por la ruta correcta, lo que pasa es que nos dejaron un país y un Estado hecho pedazos que no se nos olvide a nadie cómo encontramos en el 2018 a este País y cómo encontramos Sonora en el 2021.

¿Qué tendría que hacer Morena para convencer a los sonorenses que no son morenistas?

LVS: Lo que hemos hecho, fíjate que y justamente el reflejo de este proceso interno me da muchas herramientas para poder decirte con toda certeza primero, que la gente esté informada de lo que sucede en el País, en los gobiernos de la Cuarta Transformación y en los procesos internos. Eso a mí me dio mucho gusto, no es algo fácil, no es algo sencillo, era un tema de conversación en muchos lugares. Lo viví, estoy siempre muy cerca de la gente y creo que eso finalmente garantiza que si la gente está informada que, si la gente tiene una opinión, participe, y eso es una tarea que vamos a seguir fortaleciendo en esta coordinación territorial.

¿Cómo enfrentará Morena una eventual alianza PAN-PRI y a perfiles como Antonio Astiazarán o Luis D. Colosio Riojas?

LVS: Nosotros tenemos algo que nadie de ellos tiene, ningún partido político, ningún personaje político, que es un proyecto, un proyecto de a de veras, un proyecto que ha pensado en la gente y que ha dado resultados. Ésa es la enorme diferencia. Que nadie se confunda. Aquí no se trata de apellidos, no se trata de ninguna otra cosa más que de representar un proyecto que le sirva a la gente. En esa ruta tenemos una fortaleza que la vamos a ver, lo vamos a vivir, que representa el respaldo, el cariño y la confianza de la gente.

¿Cómo imaginas tu proyecto político hacia el futuro y qué elementos de continuidad o renovación consideras importantes para Sonora?

LVS: Me sigo viendo a lo largo de los años haciendo la misma tarea que he hecho durante casi 30 años: Estar cerca de la gente, escuchar, trabajar intensamente y responder a la confianza que la gente nos dé. Hoy ha sido para este proceso interno, en esta coordinación yo voy a responder a la confianza que me dio la gente para cumplir con esta tarea y así permanentemente, siempre trato de poner mi mejor esfuerzo, de ir paso a paso, de disfrutar cada día y hoy estoy disfrutando la posibilidad de tener esta responsabilidad, con compromiso. Estoy muy identificada con el proyecto que yo represento y siento el peso de la responsabilidad que sé que voy a cumplir al lado de todas y todos mis compañeros.