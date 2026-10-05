El Nobel de Medicina 2026 reconoce a Peter Hegemann, Georg Nagel y Karl Deisseroth por desarrollar la optogenética, una técnica que usa luz para controlar neuronas y estudiar enfermedades como Alzheimer, Parkinson y depresión

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue compartido por tres investigadores de Alemania y Estados Unidos. | Crédito: The Nobel Prize

La técnica permite controlar señales nerviosas mediante luz y ha ayudado a investigar los circuitos cerebrales relacionados con recuerdos, emociones y comportamientos.

La optogenética, una técnica que permite controlar células nerviosas mediante la luz, ha comenzado a trasladar los descubrimientos realizados en el laboratorio hacia posibles aplicaciones médicas.

El método ya permitió estudiar con mayor precisión cómo determinados circuitos neuronales participan en los recuerdos, las emociones y las conductas, y ahora investigadores exploran si puede ayudar a recuperar funciones perdidas por algunas enfermedades.

El reconocimiento a esta tecnología forma parte del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, otorgado conjuntamente a Peter Hegemann, Georg Nagel y Karl Deisseroth por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

¿Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026?

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue compartido por tres investigadores de Alemania y Estados Unidos cuya trayectoria llevó a convertir una proteína sensible a la luz en una herramienta para estudiar las células nerviosas.

El premio Nobel identifica a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel como los tres galardonados por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

Karl Deisseroth

Karl Deisseroth nació en 1971 y realizó su doctorado en 1998 y su formación como médico en 2000 en Stanford University, en Estados Unidos.

Actualmente es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en Stanford University. También pertenece al Howard Hughes Medical Institute.

Peter Hegemann

Peter Hegemann nació en 1954 y obtuvo su doctorado en 1984 en el Max Planck Institute for Biochemistry, en Martinsried, Alemania.

Es profesor de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania.

Georg Nagel

Georg Nagel nació en 1953 y obtuvo su doctorado en 1988 en la Universidad de Frankfurt, Alemania.

Es profesor de Fisiología Molecular de Plantas en el Departamento de Fisiología Molecular de Plantas y Biofísica, Botánica I, de la Universidad de Würzburg, Alemania.

Los descubrimientos reconocidos con el Nobel fueron realizados en el Max Planck Institute for Biochemistry.

¿Qué es la optogenética y cómo funciona?

La optogenética combina conocimientos de genética y neurociencia para hacer que determinadas células respondan a la luz.

El punto de partida fue el estudio de una alga unicelular llamada Chlamydomonas. Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron en ella una proteína denominada channelrhodopsin, que se encuentra en la superficie celular y tiene una característica particular: cuando recibe luz azul, abre un canal por el que ingresan iones con carga eléctrica.

Ese movimiento genera un impulso eléctrico. Los investigadores también comprobaron que, al introducir esta proteína en diferentes tipos de células, podían hacer que esas células respondieran a la luz.

Karl Deisseroth llevó este descubrimiento al estudio de las neuronas. Introdujo el gen de la channelrhodopsin en células nerviosas de ratas y consiguió activar señales neuronales mediante luz azul.

En 2005 publicó este avance y, dos años después, logró utilizar el mecanismo para controlar células nerviosas en el cerebro de ratones vivos.

Así surgió la técnica que actualmente se conoce como optogenética.

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¿Por qué este método cambió el estudio del cerebro?

Durante décadas, los investigadores pudieron identificar zonas del cerebro relacionadas con determinadas funciones, pero tenían dificultades para demostrar si una actividad concreta era realmente la causa de un recuerdo, una emoción o una conducta.

La optogenética permitió intervenir sobre circuitos neuronales específicos y observar qué ocurre cuando determinadas células son activadas o inhibidas mediante luz.

El propio Comité Nobel explicó que esta tecnología ofrece nuevas posibilidades para estudiar el cerebro.

La optogénetica ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera con la que antes solo podíamos soñar”, señaló Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

Con esta herramienta, los investigadores han podido estudiar circuitos neuronales relacionados con memorias, sentimientos y comportamientos que también tienen relevancia para trastornos neurológicos y psiquiátricos.

¿Qué enfermedades podrían beneficiarse de la optogenética?

El conocimiento generado mediante esta técnica ha permitido comprender mejor algunas características que distinguen a trastornos como:

Depresión

Ansiedad

Esquizofrenia

Enfermedad de Alzheimer

Enfermedad de Parkinson

El objetivo no consiste únicamente en conocer mejor estas enfermedades. Los investigadores también han comenzado a estudiar si la optogenética puede utilizarse directamente como una herramienta médica.

Este paso es relevante porque supone pasar de utilizar la técnica para estudiar el funcionamiento del cerebro a explorar su posible uso para recuperar funciones que se han perdido.

La optogenética ya se estudia para recuperar la visión

Una de las aplicaciones médicas que se encuentra en investigación está relacionada con la retinitis pigmentosa, una enfermedad que destruye los bastones y conos de la retina y puede provocar pérdida de visión.

En ensayos clínicos en curso, los investigadores intentan introducir en la retina de personas que han quedado ciegas una proteína similar a la channelrhodopsin. La finalidad es conseguir que las células respondan nuevamente a la luz.

¿Qué sigue para esta tecnología?

El siguiente paso será determinar hasta dónde pueden llevarse estas herramientas fuera del laboratorio y cuáles de sus aplicaciones pueden convertirse en tratamientos médicos.

El Nobel de Fisiología o Medicina 2026 reconoce precisamente ese cambio en la investigación. La optogenética no solo ofrece una forma de activar neuronas con luz. También proporciona una herramienta para estudiar, con un nivel de control que antes no estaba disponible, cómo los circuitos neuronales participan en lo que pensamos, sentimos y hacemos.

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