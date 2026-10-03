En 2026 el Nokia 1100 famoso por su juego de la “viborita” despierta interés en los jóvenes tras el auge de teléfonos básicos que buscan reducir el uso de internet

Guinness World Records atribuye su alcance a una combinación de bajo costo, resistencia y amplia disponibilidad durante la expansión de las comunicaciones móviles. | Foto: Pexels/ Unsplash

El modelo de 2003 sigue disponible en el mercado de segunda mano y entre coleccionistas, mientras un nuevo teléfono de HMD Global recupera algunas de las características que hicieron populares a los celulares de aquella época.

El Nokia 1100 vendió 250 millones de unidades y todavía conserva el récord como el teléfono móvil más vendido de la historia, según Guinness World Records. Ahora, el interés por este modelo de 2003 resurgió con la llegada del Nokia 300 Charge, un celular básico que recupera parte de aquella filo sofía.

El Nokia 1100 destacó por su resistencia, batería de larga duración y funciones sencillas. Su regreso a las conversaciones también coincide con el interés por los llamados dumb phones, equipos diseñados para limitar el acceso a internet y reducir el tiempo frente a las pantallas.

¿Dónde se puede encontrar actualmente el Nokia 1100?

Aunque dejó de fabricarse hace años, el Nokia 1100 todavía aparece en el mercado de segunda mano, especialmente entre coleccionistas de tecnología retro.

En plataformas como eBay y Mercado Libre pueden encontrarse unidades con precios que dependen principalmente de su conservación, accesorios y funcionamiento.

Algunas referencias de precios encontradas incluyen:

eBay y Mercado Libre: desde aproximadamente USD 27.49 hasta USD 93

desde aproximadamente USD 27.49 hasta USD 93 Facebook Marketplace: publicaciones cercanas a USD 23

publicaciones cercanas a USD 23 Mercado Libre México: una unidad con contorno negro llegó a ofrecerse por MXN 1,600, unos USD 93

Cambiar un smartphone por un Nokia básico permitió reducir el tiempo frente a la pantalla. Foto: Especial

También existen variantes con contornos de diferentes colores, entre ellos azul, rojo y amarillo, dependiendo del mercado.

¿Qué tenía el Nokia 1100 para vender 250 millones de unidades?

El teléfono llegó al mercado en 2003 con un precio promedio de alrededor de USD 100. Su propuesta era muy diferente a la de los smartphones actuales: ofrecer comunicación y herramientas básicas en un equipo sencillo y resistente.

Entre sus principales funciones estaban:

Llamadas y mensajes SMS

Despertador y recordatorios

Calculadora

Juegos

Linterna

Radio, dependiendo de la variante

Uno de sus elementos más recordados fue el juego Snake, conocido en México y otros países como “viborita” o “culebrita”.

¿Cuánto duraba la batería del Nokia 1100?

El Nokia 1100 utilizaba una batería extraíble BL-5C de 850 mAh y 3.7 V. El equipo podía alcanzar hasta 400 horas en espera y alrededor de 4.5 horas de conversación continua.

Su pantalla monocromática también contribuía a mantener bajo el consumo energético. La carcasa robusta, los bordes antideslizantes y el teclado protegido con una cubierta de silicona completaban un diseño pensado para el uso cotidiano.

¿Qué ofrece el nuevo Nokia 300 Charge?

El Nokia 300 Charge retoma varias características asociadas con los celulares básicos, pero incorpora una batería considerablemente mayor.

De acuerdo con HMD Global, el equipo cuenta con una batería extraíble de 3,700 mAh que puede superar los 40 días de autonomía en espera con una sola carga.

Además, puede funcionar como batería externa para otros dispositivos mediante USB-C, con carga inversa de hasta 10 W.

Entre sus especificaciones se encuentran:

Pantalla de 2.4 pulgadas

Resolución de 320 × 240 píxeles

Procesador Unisoc SC6531E

4 MB de RAM

4 MB de almacenamiento interno

Compatibilidad con microSD de hasta 32 GB

Linterna LED

Radio FM

Entrada para audífonos de 3.5 mm

¿El Nokia 300 Charge puede conectarse a internet?

El Nokia 300 Charge está diseñado como un teléfono básico y su conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800.

Esto significa que su funcionamiento depende de que las redes 2G continúen disponibles en la región donde se utilice. Además, el modelo se encontraba disponible inicialmente en Filipinas.

El regreso de este tipo de dispositivos no significa que el Nokia 1100 haya vuelto a fabricarse. El interés actual está relacionado con el mercado de segunda mano, el coleccionismo y la búsqueda de teléfonos con menos funciones digitales.

En ese contexto, el Nokia 1100 conserva un lugar particular en la historia de la telefonía móvil: un equipo sencillo que llegó a 250 millones de usuarios y cuyo diseño sigue siendo reconocido más de dos décadas después.

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