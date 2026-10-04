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Peso mexicano sigue cayendo ante el dólar y así cotiza el tipo de cambio este domingo 4 de octubre

El dólar se mantiene por encima de los 18 pesos, mientras el peso mexicano intenta recuperar terreno tras acumular una depreciación semanal de 2.8%.

Peso mexicano sigue cayendo ante el dólar y así cotiza el tipo de cambio este domingo 4 de octubre

Dólar vs Peso mexicano: ¿En cuánto cotiza el tipo de cambio hoy? | Crédito: REUTERS/Canva

MÉXICO.- El precio del dólar este domingo 4 de octubre, aunque es día inhábil, se mantiene por encima de los 18 pesos por unidad, después de que el viernes cerrara alrededor de 18.16 pesos por dólar. La referencia se mantuvo durante el sábado en los mercados internacionales, luego del fuerte ajuste registrado por el tipo de cambio en las últimas sesiones.

El peso mexicano cerró el viernes cerca de 18.1480 unidades por dólar, con una ganancia diaria de 0.71%, pero acumuló una depreciación semanal de 2.8%, de acuerdo con Reuters. La moneda venía de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas y se alejó de los niveles inferiores a 17 pesos observados a inicios de septiembre.

En el panorama internacional, el dólar retrocedió ligeramente después de que el reporte de empleo de Estados Unidos mostrara una creación de apenas 29 mil puestos de trabajo en septiembre, dato que redujo las expectativas de un aumento de tasas de la Reserva Federal en octubre. El índice dólar bajó cerca de 0.1%, mientras los mercados también mantienen la atención en los conflictos geopolíticos y en el comportamiento de los precios del petróleo.

Precio del dólar hoy jueves 3 de septiembre: peso mexicano resiste presión del mercado y así cotiza el tipo de cambio

Dinero

Peso mexicano resiste ante el dólar y así cotiza hoy

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¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla hasta este domingo es el siguiente:

  • 1 dólar = 18.15 pesos mexicanos
  • Compra: 17.84
  • Venta: 18.47

Te puede interesar: Estados Unidos creó apenas 29,000 empleos en septiembre y su desempleo subió a 4.2%, mientras México cerró agosto con 38,319 nuevos puestos formales y una tasa de desocupación de 2.7%

Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

  • Compra: 17.30
  • Venta: 18.90

Banco Azteca

  • Compra: 16.80
  • Venta: 18.74
Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

  • Compra: 16.90
  • Venta: 18.50

BBVA

  • Compra: 17.21
  • Venta: 18.64

Banamex

  • Compra: 17.63
  • Venta: 18.65

Diario Oficial de la Federación (DOF)

  • 18.36

Te puede interesar: ¿Qué factores hacen que se fortalezca el peso mexicano frente al dólar?

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