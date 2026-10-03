Estados Unidos creó apenas 29.000 empleos en septiembre y su desempleo subió a 4,2%, mientras México cerró agosto con 38.319 nuevos puestos formales y una tasa de desocupación de 2,7%

Estados Unidos registró una fuerte desaceleración laboral en septiembre, mientras México reportó avances en el empleo formal durante agosto. (REUTERS)

El mercado laboral estadounidense perdió fuerza en septiembre, con una creación de empleos muy por debajo de lo esperado y revisiones a la baja en los meses anteriores. En México, el último dato disponible muestra un aumento de puestos registrados ante el IMSS y una tasa de desocupación que se mantuvo en 2,7% en agosto

La creación de empleo en Estados Unidos perdió fuerza durante septiembre. La economía sumó 29.000 puestos de trabajo no agrícolas, mientras la tasa de desempleo pasó de 4,1% a 4,2%, de acuerdo con el informe publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

El dato quedó por debajo de las expectativas. Según la información difundida por CNN, los analistas esperaban que los empleadores incorporaran alrededor de 90.000 trabajadores durante el mes y que la tasa de desempleo permaneciera en 4,1%.

La cifra también llegó acompañada de revisiones a la baja de los dos meses anteriores. El BLS corrigió el resultado de julio de una ganancia de 21.000 empleos a una pérdida de 10.000, mientras que agosto pasó de 162.000 a 133.000 puestos.

En conjunto, las revisiones redujeron en 60.000 empleos el crecimiento que se había informado inicialmente para julio y agosto.

¿Qué significa que el desempleo subiera a 4,2%?

El aumento fue de una décima de punto porcentual, pero el indicador requiere contexto.

El BLS informó que en septiembre había alrededor de 7,1 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. La tasa de desocupación se ha mantenido dentro de un rango relativamente estrecho de entre 4,1% y 4,3% desde marzo.

Además, el número de personas que forman parte de la fuerza laboral aumentó durante el mes. Esto significa que el incremento de la tasa no debe interpretarse únicamente como una pérdida de empleos: también influyó la entrada de más personas al mercado laboral.

Por ello, 29.000 nuevos puestos no significan que la economía estadounidense haya perdido 29.000 empleos. El dato indica que se crearon 29.000 puestos netos durante septiembre, aunque a un ritmo menor al previsto.

¿En qué sectores se crearon empleos?

El crecimiento fue limitado en septiembre y los principales sectores mostraron pocos cambios.

La atención de la salud continuó generando puestos, con 17.000 empleos adicionales, aunque a un ritmo inferior al promedio mensual de los 12 meses anteriores, que había sido de 33.000. Dentro de este sector, los servicios ambulatorios y los hospitales registraron aumentos.

En otros sectores, como la construcción, manufactura, comercio, transporte, información, servicios profesionales y empresariales, actividades de ocio y hospedaje y gobierno, el empleo mostró pocos cambios durante el mes.

¿Cómo está el empleo en México?

Para México, el último dato mensual disponible corresponde a agosto de 2026.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante ese mes se crearon 38.319 puestos de trabajo afiliados al instituto, con lo que el país llegó a 22.798.473 puestos registrados al 31 de agosto.

Del total, 87,1% correspondió a puestos permanentes y 12,9% a eventuales. El IMSS también reportó que los puestos permanentes alcanzaron 19.860.128, la cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

En lo que va de 2026, hasta agosto, el instituto contabilizó la creación de 281.397 puestos de trabajo, equivalente a un crecimiento de 1,2% en el año.

¿El desempleo aumentó o disminuyó en México?

La tasa de desocupación de México fue de 2,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) en agosto, de acuerdo con el INEGI.

En la serie desestacionalizada, el indicador se mantuvo en 2,7% en agosto, el mismo nivel registrado en julio. Por lo tanto, bajo esta medición no aumentó ni disminuyó entre ambos meses.

Esto es importante porque la tasa de desocupación y los puestos afiliados al IMSS no miden exactamente lo mismo. La primera proviene de la medición laboral del INEGI y considera a la población económicamente activa, mientras que el registro del IMSS contabiliza puestos de trabajo afiliados al instituto.

Por esa razón, los 38.319 puestos creados en México no deben compararse directamente como si fueran equivalentes a los 29.000 empleos reportados en Estados Unidos. Son indicadores distintos, aunque ambos sirven para observar la evolución reciente del mercado laboral.

Estados Unidos frente a México: ¿qué muestran los datos?

La comparación permite observar dos fotografías laborales tomadas en momentos diferentes.

En Estados Unidos, septiembre cerró con 29.000 empleos no agrícolas adicionales y una tasa de desempleo de 4,2%. En México, el último reporte disponible, correspondiente a agosto, registró 38.319 nuevos puestos afiliados al IMSS y una tasa de desocupación de 2,7%.

La diferencia de un mes entre los datos es relevante. México todavía no cuenta con el dato laboral de septiembre, por lo que no sería correcto presentar ambas cifras como si correspondieran al mismo periodo.

También existe una diferencia en la forma de medir el empleo. Estados Unidos reporta mediante el BLS el número de trabajadores en nóminas no agrícolas, mientras que el IMSS registra puestos afiliados. Por ello, la comparación resulta útil como referencia general, pero no permite concluir por sí sola qué país tiene un mercado laboral más fuerte.

Un mercado estadounidense que pierde impulso

El reporte de septiembre muestra que la contratación en Estados Unidos continúa creciendo, pero a un ritmo reducido. A los 29.000 nuevos puestos se suman las revisiones negativas de julio y agosto, que muestran que el crecimiento previo había sido menor de lo que indicaban las primeras estimaciones.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo subió una décima y llegó a 4,2%, aunque el BLS señala que permanece dentro del rango observado durante los últimos meses.

En México, en cambio, el dato más reciente disponible muestra que los puestos afiliados al IMSS aumentaron durante agosto, mientras la tasa de desocupación desestacionalizada permaneció en 2,7%.

Los próximos datos mensuales de ambos países permitirán saber si los resultados de septiembre en Estados Unidos representan una desaceleración temporal o forman parte de una tendencia más prolongada, y cómo se comportó el mercado laboral mexicano durante el mismo periodo.