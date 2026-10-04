El crimen organizado tendría el control efectivo en 30% del territorio de México, mientras sólo 23% tendría predominio claro del Estado; estudio ubica a 9 estados con predominio criminal y 14 bajo disputa

Sonora, Baja California, Chihuahua y otros 20 estados aparecen bajo algún grado de presión criminal; estudio estima control efectivo en 30% de México. (Crédito: El Universal/Canva)

Un análisis independiente señala que otro 47% del territorio se encuentra en estados donde autoridades y grupos delictivos mantienen condiciones de control compartido o disputado; sólo 23% correspondería a entidades con predominio claro del Estado.

CIUDAD DE MÉXICO.- El crimen organizado ejercería condiciones de control o “gobernanza efectiva” en alrededor del 30% del territorio de México, mediante prácticas como cobro de cuotas, retenes, control de mercados y cooptación de autoridades locales, de acuerdo con un análisis independiente citado por Agencia Reforma. La estimación importa porque busca medir algo distinto a la incidencia delictiva: la capacidad de grupos criminales para intervenir en actividades económicas, movilidad y decisiones locales.

El documento coloca a nueve estados en el nivel de mayor predominio criminal y a otros 14, entre ellos Sonora, bajo control compartido o disputado. La cifra no corresponde a una medición oficial del Gobierno federal y, con la información disponible, no puede interpretarse como que los grupos delictivos controlen cada punto geográfico de esos estados.

El documento, denominado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, tiene corte al 25 de septiembre de 2026 y distribuye al País en tres niveles: predominio criminal, control compartido o disputado y predominio estatal. Bajo esa clasificación, 47% del territorio se encontraría en entidades donde el poder público y las organizaciones criminales se disputan o comparten espacios de control, mientras que el 23% correspondería a estados donde predominan las instituciones gubernamentales.

La radiografía plantea que el dominio criminal no puede medirse únicamente a partir de homicidios, balaceras o enfrentamientos. También considera formas menos visibles de intervención sobre la vida cotidiana, como imponer pagos, controlar determinadas actividades económicas, instalar retenes, restringir movimientos o influir sobre autoridades.

¿Qué significa que el crimen organizado controle 30% del territorio de México?

El porcentaje se refiere a una estimación de gobernanza o control criminal, no a que un grupo delictivo sea dueño formal de esa superficie ni a que las autoridades hayan desaparecido de ella.

ARCHIVO. El Gobierno confirma debilitamiento, pero advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no ha desaparecido y es altamente peligroso. | Crédito: El Universal/Canva

De acuerdo con el análisis citado por Reforma, esta capacidad puede manifestarse mediante acciones como:

Cobro de cuotas o extorsiones.

Instalación de retenes.

Control de determinados mercados o actividades económicas.

Restricciones a la movilidad.

Cooptación o influencia sobre autoridades locales.

El concepto de gobernanza criminal se utiliza para describir situaciones en las que organizaciones ilegales llegan a regular actividades o imponer reglas en una comunidad, ya sea sustituyendo, complementando o compitiendo con instituciones gubernamentales.

Por ello, un territorio con presencia criminal no necesariamente registra los mayores niveles de violencia abierta. Un grupo también puede ejercer influencia mediante amenazas, acuerdos, cobros o control económico sin que esto derive continuamente en enfrentamientos.

¿Cuáles son los estados con mayor predominio criminal?

El análisis ubicó a nueve entidades dentro de la categoría de “predominio criminal en amplias regiones”:

Colima

Sinaloa

Guanajuato

Morelos

Baja California

Guerrero

Michoacán

Chihuahua

Quintana Roo

En conjunto, estos nueve estados concentran alrededor del 23% de la población nacional, según la clasificación presentada.

Estar dentro de esta categoría tampoco significa que todo el territorio de una entidad esté bajo control del crimen organizado. La propia denominación habla de un predominio en “amplias regiones”, por lo que las condiciones pueden variar entre municipios, ciudades y comunidades.

¿Qué estados tienen control compartido o disputado?

Un segundo grupo reúne a 14 entidades donde, de acuerdo con el documento, existe una condición de control “compartido o disputado” entre instituciones y organizaciones delincuenciales.

Son:

Sonora

San Luis Potosí

Baja California Sur

Tabasco

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Estado de México

Zacatecas

Querétaro

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Este conjunto concentra alrededor del 59% de la población del País.

La categoría no implica necesariamente un acuerdo entre autoridades y grupos criminales. El término también incluye territorios donde distintos actores compiten por imponer condiciones, por lo que la situación puede cambiar entre regiones de un mismo estado.

¿Qué significa que Sonora esté bajo “control compartido o disputado”?

En el caso de Sonora, el estudio no lo coloca dentro del grupo de nueve estados con mayor predominio criminal, sino en un segundo nivel denominado control compartido o disputado.

La clasificación debe entenderse a escala estatal y no como una descripción uniforme de todos sus municipios. Es decir, no permite concluir que todo Sonora presente las mismas condiciones ni que grupos criminales mantengan el mismo grado de influencia en cada ciudad o comunidad.

El planteamiento del estudio apunta a que dentro de una misma entidad pueden coexistir zonas donde las instituciones conservan mayor capacidad de actuación con otras donde organizaciones criminales tienen una presencia o influencia mayor.

¿En qué estados habría un predominio de las instituciones?

Solamente nueve entidades quedaron dentro de la categoría denominada predominio estatal:

Nayarit

Durango

Puebla

Hidalgo

Aguascalientes

Campeche

Coahuila

Tlaxcala

Yucatán

Estas entidades representan aproximadamente el 17% de la población nacional.

La clasificación tampoco supone ausencia de delincuencia. Lo que indica es que, bajo los criterios utilizados en el análisis, las instituciones del Estado conservan un predominio más claro frente a las organizaciones criminales.

¿Por qué no basta con revisar los homicidios para medir el control criminal?

Uno de los puntos centrales de la radiografía es que violencia y control no significan exactamente lo mismo.

Una zona puede registrar homicidios o enfrentamientos debido a una disputa entre organizaciones sin que alguna haya consolidado el dominio territorial. En sentido contrario, pueden existir comunidades donde un grupo mantenga capacidad para imponer cobros o reglas sin que ocurran enfrentamientos frecuentes.

Por ello, el estudio incorpora otras señales relacionadas con la capacidad de organizaciones criminales para intervenir en:

La economía local.

El movimiento de personas.

El comercio.

Actividades productivas.

Decisiones de autoridades locales.

Esta diferencia permite explicar por qué la presencia de organizaciones criminales puede ser menos visible que los hechos de violencia que aparecen diariamente en los registros policiales.

¿El Gobierno de México reconoce que el crimen controla 30% del País?

El 30% no debe presentarse como una cifra oficial del Gobierno federal. Se trata de una estimación contenida en un análisis independiente citado por Agencia Reforma.

Los documentos oficiales de seguridad utilizan otros indicadores para evaluar la situación delictiva, entre ellos homicidios, extorsiones, denuncias, investigaciones y capacidades institucionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su "Mañanera del Pueblo" del 21 de septiembre del 2026. | Crédito: Presidencia

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, por ejemplo, reconoce como una prioridad debilitar las estructuras de delincuencia organizada y advierte que la extorsión continúa en niveles elevados, pero no establece que 30% del territorio mexicano se encuentre formalmente controlado por organizaciones criminales.

Por ello, ambas mediciones no son directamente comparables: una busca estimar capacidad de control territorial, mientras que las estadísticas gubernamentales suelen medir delitos registrados, investigaciones, víctimas y resultados institucionales.

¿Qué revela el mapa sobre la población de México?

La distribución poblacional aporta otro elemento para entender el alcance de la clasificación.

Según los datos presentados:

23% de la población vive en los nueve estados clasificados con predominio criminal en amplias regiones.

vive en los nueve estados clasificados con predominio criminal en amplias regiones. 59% reside en las 14 entidades con control compartido o disputado.

reside en las 14 entidades con control compartido o disputado. 17% se encuentra en los nueve estados considerados de predominio estatal.

Los porcentajes suman aproximadamente 99% debido al redondeo de las cifras.

Esto significa que la categoría territorial y el número de habitantes no deben confundirse. Un grupo de estados puede representar una proporción determinada de la superficie nacional y otra muy distinta de la población.

¿Qué debe tomarse en cuenta al interpretar el 30%?

La cifra aporta una aproximación sobre la capacidad que pueden tener las organizaciones criminales para influir en determinados territorios, pero requiere contexto.

No significa que tres de cada diez kilómetros cuadrados del País estén físicamente ocupados por delincuentes, ni que las autoridades hayan perdido todas sus funciones en esos lugares.

También es importante distinguir entre tres conceptos:

Presencia criminal: existen organizaciones que operan en determinada zona.

existen organizaciones que operan en determinada zona. Disputa territorial: dos o más actores buscan controlar actividades o espacios.

dos o más actores buscan controlar actividades o espacios. Gobernanza criminal: un grupo logra imponer reglas, condiciones económicas o restricciones sobre la población.

El análisis coloca el foco precisamente en este último fenómeno: no sólo en dónde opera el crimen organizado, sino hasta dónde puede condicionar la vida económica, social o institucional de determinadas comunidades.

La radiografía deja además una diferencia relevante: mientras el estudio estima un predominio criminal en alrededor del 30% del territorio, casi la mitad del País, 47%, se encontraría en una situación intermedia donde organizaciones delictivas y autoridades mantienen espacios de control disputado.

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