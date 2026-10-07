Senadora de Morena, Cecilia Guadiana, no renunciará por ahora a su nacionalidad estadounidense; así definió su futuro político

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, mantiene su doble nacionalidad mientras continúa en el Senado y evita confirmar si buscará la gubernatura del estado en 2029. Foto: IA y X

La senadora de Morena explicó por qué no contempla renunciar a su ciudadanía estadounidense y habló de sus planes políticos rumbo a 2029; conoce qué establece la reforma sobre nacionalidad única y cómo podría impactar una eventual candidatura.

Cecilia Guadiana Mandujano, senadora de Morena por Coahuila, mantiene su nacionalidad mexicana y estadounidense pese a la reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La Presidencia de México y el Sistema de Información Legislativa (SIL) documentan tanto la iniciativa como el contenido de la reforma.

La legisladora explicó que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres, ambos mexicanos, y que ha vivido en México. Tras ser cuestionada sobre si renunciará a la ciudadanía estadounidense, respondió: “No me quita el sueño y por ahorita yo no voy a renunciar a mi nacionalidad”.

Hoy le pregunté a la senadora Cecilia Guadiana, nacida en Texas, si su ausencia la semana pasada fue para no votar la reforma contra la doble nacionalidad. Lo negó, y además señaló que no renunciará a ser estadounidense pic.twitter.com/XqyurbbvVr — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) October 6, 2026

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¿Quién es Cecilia Guadiana?

Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano es senadora de Morena por Coahuila e hija del fallecido político coahuilense Armando Guadiana Tijerina.

Su trayectoria política comenzó desde joven. De acuerdo con perfiles publicados sobre su carrera, participó en el movimiento #YoSoy132 y posteriormente colaboró en actividades de promoción electoral y consultas ciudadanas. En 2023 se integró a los trabajos políticos relacionados con la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y en 2024 llegó al Senado.

En documentos del Senado aparece como senadora de la República por Coahuila e integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

Su formación académica corresponde al área de Derecho, con estudios en el Tecnológico de Monterrey, de acuerdo con perfiles biográficos publicados sobre la legisladora.

¿Por qué Cecilia Guadiana tiene doble nacionalidad?

La propia senadora explicó que su ciudadanía estadounidense deriva de su nacimiento en Estados Unidos y de una decisión tomada por sus padres.

El tema de mi doble nacionalidad no estaba en mi control hace 31 años, mis papás decidieron que yo naciera allá. Independientemente, yo soy mexicana de nacimiento, porque soy hija de padres mexicanos y llevo viviendo aquí toda mi vida”, explicó.

La precisión es importante porque la reforma discutida por el Congreso no elimina la posibilidad general de que una persona tenga más de una nacionalidad. Lo que establece es un requisito específico para determinados cargos públicos.

¿Qué dice la reforma sobre la doble nacionalidad?

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Entre las disposiciones planteadas se encuentran:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Ser hijo o hija de padre o madre mexicanos.

No tener ni adquirir otra nacionalidad.

Si se cuenta con otra nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato.

Durante el ejercicio del cargo, no adquirir ni solicitar otra nacionalidad.

No invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

No utilizar documentos de identidad expedidos por otro Estado en los supuestos contemplados por la reforma.

No ejercer derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera.

No acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

La propuesta fue presentada por Claudia Sheinbaum con el argumento de que quienes ocupen esos cargos deben colocar el interés nacional como prioridad. La presidenta planteó que quienes aspiren a estos puestos y tengan otra ciudadanía deberán renunciar a ella.

¿La reforma ya fue aprobada?

Sí. El Senado aprobó el dictamen que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El Sistema de Información Legislativa registra que el dictamen fue aprobado en lo particular con 86 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones. Posteriormente, el proceso continuó en los congresos estatales, como establece el procedimiento para las reformas constitucionales.

El Canal del Congreso también reportó que, después de la aprobación del Senado, el proyecto fue enviado a los congresos estatales para continuar el proceso constitucional.

Para el 7 de octubre de 2026, el SIL registra que 22 congresos estatales y el Congreso de Ciudad de México habían aprobado la reforma, con lo que se alcanzó la mayoría requerida para continuar con el procedimiento constitucional.

¿Cecilia Guadiana tendrá que renunciar a su ciudadanía estadounidense?

No por el hecho de ser senadora.

La reforma está enfocada en quienes pretendan competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

Por eso, la declaración de Guadiana de que por ahora no renunciará a su ciudadanía estadounidense debe entenderse dentro de su situación política actual. La legisladora sostiene que sus responsabilidades están en el Senado y que no tiene planteado actualmente buscar la gubernatura de Coahuila.

Esto también explica por qué no es preciso afirmar que la reforma la obliga actualmente a elegir entre sus dos nacionalidades.

¿Cecilia Guadiana buscará la gubernatura de Coahuila en 2029?

Hasta ahora, no existe una confirmación de que será candidata. Cuando fue cuestionada sobre una eventual candidatura en 2029, Guadiana respondió: “Falta mucho. No sé ni qué voy a hacer la próxima semana, menos en el 2029”.

Por ello, cualquier versión que presente como un hecho que Guadiana competirá por la gubernatura de Coahuila debe considerarse una especulación política y no un dato confirmado por la senadora.

¿Por qué su ausencia en la votación de la reforma generó preguntas?

La situación llamó la atención porque Guadiana cuenta con doble nacionalidad y solicitó licencia durante los días en que el Senado discutió y votó la reforma. La senadora explicó posteriormente que su ausencia se debió a “un tema personal médico que coincidió en estas fechas” y negó que se tratara de una estrategia relacionada con la reforma. Durante su ausencia, su suplente, Rocío Guadalupe “Pily” de Aguinaga, participó en la sesión.

¿Qué diferencia hay entre el caso de Cecilia Guadiana y el de Jasmine Bugarín?

El debate también ha puesto atención en otros perfiles políticos con ciudadanía estadounidense, entre ellos Jasmine Bugarín.

La diferencia señalada públicamente es que Bugarín inició un procedimiento para renunciar a su nacionalidad estadounidense, mientras Guadiana ha dicho que por ahora no realizará ese trámite.

En el caso estadounidense, la renuncia a la nacionalidad requiere un procedimiento formal ante las autoridades correspondientes y no ocurre simplemente con una declaración pública.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la nacionalidad única?

Cuando presentó la iniciativa, Sheinbaum explicó que el objetivo era establecer con mayor claridad el requisito para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales.

La presidenta sostuvo: “Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés”.

La iniciativa buscó modificar una situación que, según la explicación presentada por el Ejecutivo, generaba dudas sobre el alcance de las disposiciones constitucionales existentes.