Testigo colaborador de la FGR que reveló operadores de “El Señor de los Buques” es tío de un exprecandidato del PT a la gubernatura de San Luis Potosí

Héctor Portales entregó a la FGR nombres de presuntos intermediarios de la red de huachicol fiscal y su vínculo familiar alcanza al exaspirante petista Gerardo Sánchez Zumaya. | Crédito: Facebook @PTNACIONALMX/Banco digital GH/Canva

Héctor Manuel Portales Ávila entregó a la Fiscalía nombres de presuntos intermediarios de Roberto Blanco Cantú en una investigación por huachicol fiscal; Portales es tío de Gerardo Sánchez Zumaya, empresario que buscó la candidatura de Morena y después la del PT al Gobierno de San Luis Potosí, pero dejó sus aspiraciones el pasado 24 de septiembre.

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Manuel Portales Ávila, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la red de huachicol fiscal atribuida a Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, reveló nombres de personas que presuntamente intervenían en acuerdos con autoridades y en la administración de sobornos para facilitar el contrabando de hidrocarburos.

Portales es tío de Gerardo Sánchez Zumaya, empresario que buscó competir por la gubernatura de San Luis Potosí y que hasta septiembre era precandidato del Partido del Trabajo (PT). El parentesco está documentado por Agencia Reforma, pero no significa que Sánchez Zumaya sea señalado como integrante de la red investigada.

La información surge de declaraciones incorporadas a las investigaciones de la FGR y difundidas por Agencia Reforma este 6 de octubre. Entre los nombres aportados por Portales aparece Fernando Gabriel Maldonado Urrutia, señalado por el testigo como uno de los responsables de administrar recursos destinados presuntamente a pagos a personal relacionado con la Aduana de Tampico. Estas versiones forman parte de una investigación ministerial y no constituyen por sí mismas una sentencia.

¿Quién es Héctor Manuel Portales Ávila y qué reveló a la FGR?

Portales Ávila es un empresario potosino que se convirtió en testigo colaborador de la FGR dentro de las investigaciones por contrabando de hidrocarburos.

El caso del huachicol fiscal da un nuevo giro



Héctor Manuel Portales Ávila obtuvo su libertad como testigo colaborador de la FGR y podría aportar información para ampliar la investigación



Ya hay miedo en Morena y la cosa podría empeorar



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De acuerdo con Agencia Reforma, sus declaraciones han permitido identificar a personas que presuntamente actuaban como operadores o intermediarios de Roberto Blanco Cantú en tres áreas:

acuerdos relacionados con autoridades;

contactos con personas vinculadas con actividades criminales;

administración y entrega de presuntos sobornos.

Las declaraciones se refieren a la estructura atribuida a Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, empresario buscado por autoridades federales dentro de investigaciones relacionadas con huachicol fiscal.

Portales también había estado relacionado con Mefra Fletes, compañía vinculada con el traslado de hidrocarburos y con otros personajes investigados en el expediente.

¿Qué relación tiene el testigo con Gerardo Sánchez Zumaya?

La relación es familiar: Héctor Manuel Portales Ávila es tío de Gerardo Sánchez Zumaya, según Agencia Reforma.

Sánchez Zumaya es empresario y propietario de Petrogesa. Durante 2026 buscó participar en la sucesión por la gubernatura de San Luis Potosí.

Inicialmente promovió sus aspiraciones dentro de Morena y posteriormente recibió respaldo del Partido del Trabajo, con el que participó como aspirante a la candidatura estatal. El 24 de septiembre anunció que abandonaba el proceso por motivos personales.

El vínculo establecido en el reporte es familiar y forma parte del contexto político y empresarial del testigo.

¿Por qué Gerardo Sánchez Zumaya dejó la precandidatura del PT?

Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre de 2026 que ya no buscaría la candidatura del PT al Gobierno de San Luis Potosí para la elección de 2027.

En su comunicado atribuyó la decisión a razones personales y señaló:

Hay momentos en los que debemos hacer una pausa, valorar prioridades y atender circunstancias que exigen toda nuestra atención”.

También agradeció a la estructura del PT, militantes y simpatizantes que habían acompañado su proyecto.

No atribuyó públicamente su retiro a investigaciones judiciales ni al caso de huachicol fiscal.

¿Qué operador identificó Portales dentro de la presunta red?

Uno de los nombres mencionados por Portales ante la Fiscalía es Fernando Gabriel Maldonado Urrutia.

Según el testimonio citado por Agencia Reforma, Maldonado Urrutia es yerno de José René Tijerina Mendoza, identificado como socio de Roberto Blanco Cantú en la empresa de transporte Mefra Fletes.

Portales señaló que Maldonado habría sido responsable de administrar dinero destinado presuntamente a sobornos entregados a marinos relacionados con la Aduana de Tampico.

La declaración representa una acusación dentro de la carpeta de investigación. Las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante las investigaciones de la FGR y, en su caso, ante un juez.

¿Qué papel tiene “El Señor de los Buques” en la investigación?

Roberto Blanco Cantú, conocido también como Roberto Brown y “El Señor de los Buques”, aparece como una de las figuras centrales en distintas investigaciones federales por presunto contrabando de hidrocarburos.

Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, es socio mayoritario de Mefra Fletes y es investigado por autoridades federales por su presunta participación en el ingreso y comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos, en un esquema de huachicol fiscal. | Crédito: Especial/Canva

De acuerdo con la información ministerial citada por Reforma, la Fiscalía busca reconstruir cómo funcionaba la estructura utilizada para introducir combustible y quiénes intervenían en:

transporte de hidrocarburos;

trámites y operaciones aduanales;

pagos a intermediarios;

contactos con autoridades;

distribución de recursos utilizados presuntamente como sobornos.

Los testimonios de Portales han servido para identificar personajes que hasta ahora no habían aparecido públicamente en el expediente.

¿Qué antecedentes tiene Petrogesa, empresa de Sánchez Zumaya?

El nombre de Gerardo Sánchez Zumaya ya había aparecido anteriormente en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En noviembre de 2024, Agencia Reforma publicó que Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, había recibido contratos de Pemex entre 2021 y 2024 y que existía una denuncia penal por presuntas operaciones irregulares.

La investigación periodística señalaba que empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y presuntos prestanombres habían facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.

También reportó que Petrogesa recibió contratos de Pemex por más de 520 millones de pesos durante ese periodo.

La existencia de denuncias o investigaciones no equivale a una declaración de culpabilidad.

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