Morena celebra 15 años de trayectoria con un encuentro en Sonora para reconocer el trabajo de su militancia

El encuentro contó con la participación de Lorenia Valles, diputados locales, militantes y simpatizantes de Morena. FOTO: ESPECIAL

Militantes, simpatizantes y representantes de distintos sectores participaron en un encuentro para recordar la trayectoria del movimiento.

HERMOSILLO, Sonora.- Morena conmemoró 15 años de trayectoria con un encuentro en Sonora para reconocer el trabajo de mujeres y hombres que han participado en el movimiento desde sus comunidades y distintas responsabilidades.

La celebración reunió a Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, a los diputados locales Norberto Barraza Almazán y Amairany Peña Escalante, así como a militantes, simpatizantes y representantes de distintos sectores.

JUDITH ARMENTA RECONOCE LA PARTICIPACIÓN DE LA MILITANCIA

Judith Armenta Cota, presidenta de Morena en Sonora, destacó la importancia de reconocer el camino recorrido durante estos quince años y la participación de quienes han contribuido al crecimiento del movimiento.

También resaltó su aportación a lo que describió como la transformación de la vida pública del País.

Durante el encuentro se hizo un recuento de las distintas etapas de Morena y se reconoció el trabajo de quienes han acompañado este proceso desde sus comunidades y diferentes responsabilidades.

Durante la celebración se reconoció el trabajo de quienes han acompañado al movimiento desde sus comunidades y distintas responsabilidades.

LORENIA VALLES Y DIPUTADOS LOCALES PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO

Entre los asistentes estuvo Lorenia Valles Sampedro, quien tiene a su cargo la coordinación del trabajo territorial de Morena en Sonora.

También participaron los legisladores locales Norberto Barraza Almazán y Amairany Peña Escalante, junto con militantes y simpatizantes del movimiento.

Barraza Almazán destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y continuar trabajando desde los distintos espacios de responsabilidad pública.