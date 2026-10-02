Lorenia Valles prioriza el trabajo territorial de Morena en Sonora rumbo a 2027 y dice que desearía gobernar si la gente lo decide

Lorenia Valles dice que desearía gobernar Sonora si la gente lo decide, pero primero atenderá la coordinación territorial de Morena. FOTO: ESPECIAL

La coordinadora estatal plantea dar continuidad a las acciones en agua, infraestructura, seguridad y salud mientras espera las definiciones políticas.

HERMOSILLO, Sonora.- Coordinar el trabajo territorial del movimiento en Sonora es su primera tarea, señala Lorenia Valles Sampedro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quien expresa que sí desearía gobernar el Estado si la gente así lo decide.

Ante las elecciones de 2027, la coordinadora morenista sostiene que habrá que esperar los tiempos y las definiciones. También considera que debe darse continuidad a las acciones de la administración estatal en infraestructura, seguridad, salud y agua.

¿QUÉ DICE LORENIA VALLES SOBRE GOBERNAR SONORA?

Valles Sampedro ya había expresado su interés en gobernar Sonora y su disposición a respetar los tiempos del partido. Ahora, tras su designación como coordinadora estatal, coloca como prioridad inmediata la organización territorial del movimiento.

Habrá que esperar los tiempos, las definiciones y claro que desearía ( gobernar el Estado) si la gente así lo decide. Estar al frente de una responsabilidad que, por supuesto, debe ser una gran oportunidad para servir a los demás”, señala.

Sobre el proceso interno, explica que fue una contienda competida en la que participaron seis aspirantes, quienes acordaron trabajar unidos por el avance del proyecto de transformación.

Su declaración ocurre después del llamado a trabajar como un solo equipo tras la definición de la coordinación estatal.

¿QUÉ TEMAS PLANTEA CONTINUAR EN SONORA?

La infraestructura, la seguridad y la salud son asuntos que, de acuerdo con Valles Sampedro, han registrado resultados durante la actual administración estatal.

La coordinadora considera que la población busca que esos avances continúen, junto con las acciones en agua, desarrollo económico y oportunidades para los jóvenes.

Entre los temas que menciona están los planes nacional y estatal en materia hídrica, que considera una ruta para dar continuidad al trabajo realizado.

Creo que hay mucho a lo que se tiene que dar continuidad. Hoy hay un plan nacional y un plan estatal hídrico. Yo creo que ahí está una ruta marcada, se han dado avances...”, dijo.

¿CÓMO VE A MORENA FRENTE A LA OPOSICIÓN RUMBO A 2027?

Frente al escenario político de las próximas elecciones, Valles Sampedro considera que Morena tiene ventaja ante una eventual alianza del PRI y el PAN.

También se refiere a posibles perfiles de la oposición, como el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes han mostrado aspiraciones a la gubernatura de Sonora.