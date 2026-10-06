IMSS releva a delegada en Durango tras muerte de cinco bebés y nombra a Saúl Nevárez

IMSS cambia a su titular en Durango por caso de cinco bebés fallecidos y ordena mantener auditorías, vigilancia e investigación de infecciones. | Crédito: Especial/Banco digital GH

Saúl Nevárez Jiménez asumió este 6 de octubre la representación del Seguro Social en Durango en sustitución de Roxana Blanca Rivera; el cambio ocurre mientras continúan las investigaciones por las muertes registradas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

DURANGO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relevó a Roxana Blanca Rivera de la titularidad de su Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Durango y designó en su lugar a Saúl Nevárez Jiménez, quien asumió funciones este 6 de octubre, en medio de las investigaciones por la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1. El cambio afecta la conducción administrativa del Seguro Social en el estado, pero hasta ahora no se ha informado que Rivera haya sido señalada como responsable de los fallecimientos ni que el relevo constituya una sanción.

De acuerdo con información de Reforma y con datos difundidos sobre el nombramiento por el propio Instituto, Nevárez tendrá entre sus prioridades dar seguimiento a las familias afectadas, cumplir las medidas establecidas para prevenir y controlar infecciones en áreas neonatales y mantener la colaboración con las auditorías e investigaciones que permanecen abiertas. El origen de las infecciones y su relación precisa con cada una de las muertes todavía debe ser determinado.

¿Por qué fue relevada la titular del IMSS en Durango?

El cambio en la representación estatal ocurre después de que cinco familias reportaran la muerte de sus bebés tras permanecer hospitalizados en la UCIN del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

Información difundida tras una reunión entre familiares y autoridades del IMSS señala que en cuatro de los recién nacidos se detectó la bacteria Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, el origen de la infección no estaba determinado y las investigaciones continuaban para establecer qué ocurrió en cada caso.

IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO (BANCO DIGITAL GH)

Por esta razón, el relevo administrativo no permite concluir por sí mismo que exista responsabilidad de la anterior titular del OOAD.

Lo confirmado hasta ahora es:

Cinco bebés fallecieron después de ser atendidos en la UCIN del IMSS en Durango.

En cuatro casos se reportó la detección de Klebsiella pneumoniae .

. Las familias sostuvieron reuniones con autoridades del Seguro Social.

Se mantienen investigaciones para determinar el origen del brote y las posibles responsabilidades.

Saúl Nevárez Jiménez tomó la conducción del OOAD en Durango el 6 de octubre.

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¿Qué deberá hacer Saúl Nevárez al frente del IMSS en Durango?

Una de las prioridades establecidas para el nuevo titular será mantener la atención y el acompañamiento a las familias de los recién nacidos afectados.

Nevárez también deberá aplicar en Durango las medidas relacionadas con la prevención de infecciones y la resistencia a los antimicrobianos en unidades de cuidados intensivos neonatales, además de colaborar con las revisiones administrativas, epidemiológicas y legales en curso.

Saúl Nevárez llega al IMSS-Durango tras la muerte de cinco recién nacidos y tendrá como prioridad a las familias y el control de infecciones. | Crédito: Especial

El fortalecimiento de estos controles responde a un problema que no se limita a Durango. El propio IMSS ha reconocido que las infecciones asociadas con la atención médica representan un riesgo para los pacientes hospitalizados y que los microorganismos resistentes a medicamentos complican su tratamiento.

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¿Quién es Saúl Nevárez Jiménez?

Nevárez conoce la estructura del Seguro Social en Durango. Cuenta con 29 años de trayectoria dentro del IMSS y entre 2022 y 2024 fue jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en esa entidad.

También desempeñó ese cargo en Baja California Sur y ocupó puestos relacionados con Salud en el Trabajo. Desde julio de 2025 se encontraba al frente del OOAD del IMSS en Tlaxcala. Su nombramiento en esa entidad había sido aprobado por el Consejo Técnico del Instituto.

Su formación incluye:

Medicina por la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Especialización vinculada con Medicina y Salud en el Trabajo.

Formación en Medicina Interna.

Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

El IMSS informó que su experiencia previa en Durango forma parte de los antecedentes considerados para asumir nuevamente responsabilidades en la entidad.

¿Qué pasará con el IMSS en Tlaxcala?

La llegada de Nevárez a Durango también provocó un movimiento en la estructura del Seguro Social en Tlaxcala.

De acuerdo con la información proporcionada, Salvador Gómez García fue designado como nuevo titular del OOAD en esa entidad, también con efectos a partir del 6 de octubre.

Gómez García es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y especialista en Epidemiología Aplicada por la UNAM. Cuenta con 17 años de trayectoria en el Seguro Social.

Desde 2022 había sido jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en Nuevo León y, desde junio de 2025, ocupaba el mismo puesto en el Estado de México Poniente.

¿Qué falta saber sobre las muertes de los bebés?

El cambio de mando no cierra las investigaciones.

Las autoridades todavía deben establecer cómo se produjo el brote, cuál fue el origen de los microorganismos detectados, qué relación tuvieron con cada fallecimiento y si existieron fallas evitables durante la atención.

Zoé Robledo anuncia auditoría independiente del IMSS para esclarecer muertes de recién nacidos en hospital de Guadalajara y determinar si hubo infecciones o fallas evitables. (Especial/Banco digital GH)

También deberá determinarse si existen responsabilidades administrativas, médicas o de otra naturaleza.

Las infecciones dentro de una UCIN requieren especial vigilancia porque los recién nacidos hospitalizados, particularmente quienes presentan condiciones médicas que requieren terapia intensiva, se encuentran entre los pacientes con mayor riesgo frente a infecciones asociadas con la atención hospitalaria.

Mientras esas investigaciones no concluyan, la detección de una bacteria en algunos pacientes no permite atribuir automáticamente todas las muertes a una misma causa ni establecer responsabilidades individuales.

El nombramiento de Saúl Nevárez abre así una nueva etapa administrativa para el IMSS en Durango, pero el punto central para las familias continúa pendiente: conocer qué ocurrió con cada recién nacido y quién deberá responder si las investigaciones acreditan fallas en su atención.

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