Zoé Robledo anuncia auditoría independiente del IMSS para esclarecer muertes de recién nacidos en hospital de Guadalajara y determinar si hubo infecciones o fallas evitables

El director del IMSS explicó que especialistas externos revisarán cada caso para determinar si hubo infecciones asociadas con la atención médica, si contribuyeron a los fallecimientos y si existieron fallas que pudieron evitarse.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que ya comenzó la auditoría clínica colegiada independiente para esclarecer qué ocurrió con los recién nacidos que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Durante la conferencia matutina de este martes, Robledo explicó que la revisión analizará todos los casos de infección registrados en la unidad y buscará establecer si existió una infección asociada con la atención médica, si esta causó o contribuyó a la muerte de los bebés y si hubo fallas que pudieron evitarse. La información oficial del IMSS señala que, durante 2026, seis bebés fallecidos en esa unidad tuvieron una infección hospitalaria entre las causas registradas en sus expedientes.

El funcionario subrayó que el IMSS no participará en las conclusiones de la auditoría ni podrá modificarlas.

Las infecciones existen en todos los ambientes hospitalarios; la vigilancia es lo que permite identificarlos. Por eso la auditoría que se está haciendo se va a hacer de todos los casos que hayan ocurrido”.

Zoé Robledo explica qué busca determinar la auditoría

Robledo detalló que la revisión estará a cargo de especialistas externos al IMSS en áreas como neonatología, infectología y epidemiología.

Participarán expertos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La auditoría tendrá tres objetivos principales:

Determinar si hubo una infección asociada con la atención médica. Establecer si esa infección causó o contribuyó a la muerte de alguno de los recién nacidos. Identificar si existieron fallas que pudieron evitarse.

El director del IMSS señaló que las conclusiones serán comunicadas primero a las familias.

“El IMSS no va a intervenir en sus conclusiones”

Uno de los puntos que Robledo destacó es que la revisión será independiente del Instituto.

El funcionario aseguró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones ni podrá modificarlas, con el objetivo de que los resultados permitan establecer qué ocurrió en cada expediente.

La investigación no busca determinar únicamente si existieron microorganismos dentro de la unidad. También deberá establecer qué relación tuvieron con el estado de salud y el fallecimiento de cada recién nacido.

Por ello, el resultado de la auditoría será relevante para diferenciar entre la presencia de una infección y una relación comprobada entre esa infección y una muerte.

¿Qué dijo Zoé Robledo sobre las posibles fallas?

El director del IMSS sostuvo que, si la investigación confirma que hubo una falla, habrá consecuencias.

“Donde se confirme una falla, habrá reparación”.

Robledo también explicó que cada familia tendrá una persona responsable dentro del IMSS para acompañarla y dar seguimiento a su caso.

El Instituto informó previamente que tres familias presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que colaborará con la investigación ministerial.

Analizarán las bacterias y otros microorganismos

Además de la auditoría clínica, el IMSS mantiene una investigación epidemiológica.

Los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para conocer su origen y determinar qué relación tienen con los casos registrados.

Entre los microorganismos identificados en los casos se encuentran Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Robledo explicó que la investigación epidemiológica será necesaria para establecer cómo se originaron los brotes y si existe una relación entre los microorganismos identificados y los fallecimientos.

Por ahora, el IMSS no ha señalado oficialmente que una sola bacteria haya causado todos los decesos.

También separaron a dos directivos del hospital

Como parte de las medidas anunciadas por Robledo, el director del Hospital de Gineco Obstetricia y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fueron separados temporalmente de sus cargos mientras se desarrolla la auditoría.

El objetivo, explicó el funcionario, es garantizar que la revisión pueda realizarse con libertad y sin interferencias.

La medida es temporal y forma parte del proceso de investigación. No implica por sí misma que se haya determinado alguna responsabilidad.

Robledo reconoce que las infecciones hospitalarias existen

El director del IMSS también habló sobre el riesgo que enfrentan los recién nacidos que requieren cuidados intensivos.

Explicó que las infecciones hospitalarias están presentes en sistemas de salud de distintos países y que los bebés internados en terapia intensiva se encuentran entre los pacientes con mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, aclaró que esa situación no puede utilizarse como una justificación.

La posición del Instituto, de acuerdo con Robledo, es investigar cada caso para determinar qué ocurrió y si hubo circunstancias que pudieron evitarse.

Revisarán las terapias intensivas neonatales de todo el país

A partir de estos casos, el IMSS también anunció la creación de un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos.

El mecanismo contempla revisar las unidades de cuidados intensivos neonatales bajo una metodología común para fortalecer la prevención y el control de infecciones.

De acuerdo con el IMSS, el comando tendrá vigilancia epidemiológica homologada, alertas tempranas ante posibles brotes, revisiones periódicas de las condiciones de atención y protocolos para evaluar fallecimientos asociados con brotes.

La estrategia será coordinada con la Secretaría de Salud y Cofepris, y se contempla la participación del ISSSTE, IMSS-Bienestar y hospitales privados.

¿Qué falta por conocer sobre los bebés fallecidos?

La auditoría deberá establecer qué ocurrió en cada caso.

Aunque el IMSS reconoce que durante este año se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias en la unidad de Guadalajara y que en seis bebés fallecidos una de esas infecciones aparece entre las causas de muerte, todavía corresponde a la investigación determinar la relación médica y epidemiológica entre cada infección y cada deceso.

La revisión también deberá establecer si hubo fallas evitables y, en caso de confirmarse, qué acciones deberán tomarse.

Robledo aseguró que el Instituto continuará informando sobre los avances y que las familias tendrán acceso primero a las conclusiones de la auditoría.

Por ahora, el funcionario mantiene como eje de la investigación una pregunta central: qué ocurrió con cada bebé y si algo pudo haberse evitado.