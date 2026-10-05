Pensionados IMSS pueden vincular su cuenta bancaria y evitar comisiones

Conoce qué deben hacer las personas pensionadas para registrar una cuenta destinada al pago de su prestación y qué instituciones tienen convenio con el IMSS.

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden solicitar una cuenta bancaria especial para recibir su pensión y acceder a condiciones que permiten evitar determinadas comisiones, siempre que la cuenta corresponda a las opciones contempladas por el instituto.

Para recibir el pago, el IMSS solicita una CLABE interbancaria a nombre de la persona titular de la pensión. El instituto recomienda acudir a uno de los bancos con los que mantiene convenio, abrir una cuenta para pensionado(a) IMSS y obtener el documento donde consten el número de cuenta y la CLABE.

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¿Cómo registrar correctamente una cuenta bancaria para recibir la pensión del IMSS?

La persona pensionada debe entregar al IMSS la documentación bancaria correspondiente para registrar o modificar la cuenta en la que recibe su prestación.

Antes de realizar el trámite, también es recomendable confirmar con el banco que la cuenta tenga el nivel necesario para recibir el monto de la pensión y evitar rechazos relacionados con las características de la cuenta.

¿Qué bancos tienen convenio con el IMSS?

De acuerdo con el listado informativo proporcionado en la información base del IMSS, estas son las instituciones que ofrecen cuentas para recibir la pensión bajo las condiciones del convenio:

BBVA

Banamex

Banco del Bajío

Banorte

HSBC

Santander

Scotiabank

Afirme

Banco Azteca

Banco del Bienestar

Inbursa

¿Se puede recibir la pensión del IMSS en otro banco?

Sí. Una persona pensionada también puede recibir su pago en otra institución financiera que proporcione una CLABE autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, el IMSS advierte que las instituciones que no tienen convenio podrían cobrar comisiones por determinados servicios. Por ello, si se utiliza una cuenta bancaria existente o se elige otro banco, es necesario consultar directamente las condiciones y posibles cargos.

Los problemas relacionados específicamente con la cuenta bancaria deben ser atendidos ante la institución financiera correspondiente.

Un médico realiza la valoración de presión arterial a un paciente para emitir el dictamen correspondiente a la pensión por invalidez del IMSS. | Canva

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¿Dónde pedir orientación sobre el pago de la pensión?

El IMSS mantiene disponible el número 800 623 23 23 para las personas pensionadas. Al comunicarse, se debe seleccionar la opción 3, “Pensionados”, para recibir orientación.

Antes de abrir o cambiar una cuenta, conviene consultar la información vigente del IMSS y confirmar directamente con el banco las condiciones aplicables a la cuenta para pensionados.