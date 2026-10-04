Pensión IMSS e ISSSTE: ya hay fecha para el pago de noviembre y aguinaldo

IMSS e ISSSTE: ¿cuándo cae la pensión de noviembre y el aguinaldo?

Conoce cuándo recibirán su pensión los jubilados y qué personas conservan el derecho a esta prestación durante 2026.

El IMSS y el ISSSTE ya tienen definido el calendario de pago de las pensiones correspondientes a noviembre de 2026. En el caso del ISSSTE, el depósito está programado para el jueves 29 de octubre, mientras que en el IMSS la pensión de noviembre se depositará a partir del martes 3 de noviembre. Para algunos pensionados, noviembre también contempla el pago del aguinaldo.

El ISSSTE publicó su Calendario de Pagos 2026 y estableció el 29 de octubre como fecha para la pensión correspondiente a noviembre; además, indicó que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre. En el IMSS, la información institucional señala que el aguinaldo se paga durante noviembre a quienes cumplen las condiciones establecidas por el régimen pensionario aplicable.

El calendario establece fechas distintas para cada institución y el aguinaldo no corresponde a todos los pensionados.

Tal vez te interese: Pensión ISSSTE octubre 2026: el depósito será el 30 de septiembre; conoce las fechas de noviembre y diciembre, cuándo se pagará el aguinaldo y qué hacer si el dinero no aparece en tu cuenta

Tal vez te interese: Tribunal ordena al IMSS otorgar pensión vitalicia de orfandad a niña autista de 11 años tras la muerte de su madre por causa profesional

¿Cuándo depositan la pensión IMSS e ISSSTE de noviembre 2026?

Las fechas de pago de noviembre son diferentes para cada institución:

ISSSTE: jueves 29 de octubre de 2026.

jueves 29 de octubre de 2026. IMSS: martes 3 de noviembre de 2026.

martes 3 de noviembre de 2026. ISSSTE, primera parte del aguinaldo: durante la primera quincena de noviembre de 2026.

durante la primera quincena de noviembre de 2026. IMSS, aguinaldo: se entrega durante noviembre junto con la pensión correspondiente, conforme al régimen que determine el derecho.

El calendario del ISSSTE contempla además que la segunda parte del aguinaldo se pagará durante la primera quincena de enero de 2027.

¿Quiénes reciben aguinaldo del IMSS?

El IMSS establece que tienen derecho al aguinaldo las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

La prestación equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar el importe correspondiente a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez otorgadas bajo la Ley del Seguro Social vigente no reciben esta prestación.

¿Quiénes reciben aguinaldo del ISSSTE?

En el ISSSTE, el derecho debe determinarse conforme al régimen pensionario correspondiente. La legislación vigente contempla una gratificación anual para pensionados bajo el sistema de cuentas individuales, mientras que quienes conservan derechos derivados del régimen anterior también pueden tener derecho a esta prestación.

Por ello, no es correcto señalar de manera general que únicamente los pensionados del Décimo Transitorio reciben aguinaldo. La situación depende del régimen y del tipo de pensión de cada persona.

El calendario oficial del ISSSTE para 2026 confirma que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre y la segunda durante la primera quincena de enero de 2027.

Fechas de pensión y aguinaldo de noviembre 2026

29 de octubre: pago de la pensión de noviembre para personas pensionadas del ISSSTE.

pago de la pensión de noviembre para personas pensionadas del ISSSTE. 3 de noviembre: pago de la pensión de noviembre para personas pensionadas del IMSS.

pago de la pensión de noviembre para personas pensionadas del IMSS. Primera quincena de noviembre: primera parte del aguinaldo del ISSSTE.

primera parte del aguinaldo del ISSSTE. Noviembre: pago del aguinaldo correspondiente a pensionados del IMSS que tienen derecho a esta prestación.

pago del aguinaldo correspondiente a pensionados del IMSS que tienen derecho a esta prestación. Primera quincena de enero de 2027: segunda parte del aguinaldo del ISSSTE.

Los montos no son iguales para todas las personas pensionadas, ya que dependen de la resolución de pensión, el régimen aplicable y las condiciones particulares de cada beneficiario.

Tal vez te interese: ¿Te toca Ley 73 o Ley 97? De esto depende tu pensión

Tal vez te interese: Qué se necesita para tramitar la pensión por invalidez del IMSS y obtener el 35 por ciento de tu salario cotizado

¿Qué hacer si no recibo mi pensión o aguinaldo?

Si el depósito no aparece en la fecha correspondiente, la persona pensionada debe revisar primero los movimientos de su cuenta bancaria y, posteriormente, acudir a los canales oficiales de la institución que realiza el pago.

En el caso del IMSS, el Instituto mantiene el número 800 623 2323, opción 3, Pensionados, para resolver dudas relacionadas con las prestaciones económicas.

También se recomienda evitar compartir datos bancarios, contraseñas, NIP o información personal con terceros que ofrezcan supuestos trámites para liberar el aguinaldo. Los pagos de pensiones se realizan mediante los mecanismos establecidos por cada institución y no requieren entregar información bancaria a intermediarios.