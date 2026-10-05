Mucha gente piensa que las sopas como la Maruchan están hechas de plástico o que se quedan pegadas en el intestino, pero la Profeco dijo algo muy interesante y definitivo para que la gente no se preocupe

Profeco analiza sopas instantáneas en México y concluye que Maruchan Ramen es la mejor evaluada por etiquetado, contenido real y calidad sanitaria

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió 33 sopas instantáneas a 2 mil 037 pruebas; además de responder qué contienen realmente, encontró productos con más grasa de la declarada y problemas de información comercial.

Durante años ha circulado la idea de que las sopas instantáneas, entre ellas la popular Maruchan, están hechas de plástico o que sus fideos pueden permanecer pegados en el intestino durante varios días.

Profeco abordó directamente esas versiones al presentar los resultados de su estudio de calidad sobre sopas instantáneas.

La conclusión del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor fue clara: esas afirmaciones no son ciertas.

Las sopas instantáneas están compuestas principalmente por carbohidratos. También contienen proteínas y grasas, además de otros ingredientes que cambian dependiendo de cada presentación.

El estudio publicado en la Revista del Consumidor de septiembre de 2026 incluyó 33 productos y 2 mil 037 pruebas.

Profeco revisó, entre otros elementos:

Contenido neto.

Información comercial.

Proteínas.

Grasas.

Carbohidratos.

Aporte energético.

Sodio.

Información nutrimental.

En total, 10 productos presentaron algún incumplimiento u observación dentro de las conclusiones del estudio.

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Profeco aclara el mito del plástico en las sopas instantáneas

Guadalupe Gómez, química farmacobióloga del Laboratorio Profeco, explicó que existe la creencia de que estos productos están hechos de plástico o permanecen adheridos al intestino durante días.

“Esto no es cierto”, señaló durante la presentación del estudio.

La especialista explicó que se trata de productos compuestos principalmente por carbohidratos, aunque también tienen un porcentaje de proteínas y grasas.

Esto significa que la textura de los fideos o su apariencia después de prepararlos no demuestra que estén fabricados con plástico.

Sin embargo, desmentir ese mito tampoco significa que las sopas instantáneas sean alimentos recomendables para consumir frecuentemente.

El estudio de Profeco muestra que la atención debe concentrarse en aspectos comprobables de su composición, como:

Cantidad de sodio.

Grasas.

Calorías.

Tamaño de la porción.

Información nutrimental.

Coincidencia entre lo declarado en la etiqueta y lo encontrado en laboratorio.

Sopa Maruchan | Fb: Maruchan

Cuatro sopas tenían más grasa de la que declaraban

Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con la cantidad de grasa.

Profeco encontró cuatro presentaciones en las que el laboratorio obtuvo valores superiores a los declarados en sus etiquetas.

Entre ellas estuvieron:

MAMA, fideos instantáneos estilo oriental sabor carbonara y tocino.

MAMA sabor vegetales picantes.

Maruchan Pasta Rápida Yakisoba sabor pollo.

Nissin Pasta U.F.O. Fuego sabor camarón y habanero.

En el caso de Maruchan Pasta Rápida Yakisoba sabor pollo, la etiqueta declaraba 6.1 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto preparado.

El laboratorio encontró 8.8 gramos, una diferencia cercana al 44%.

Ese resultado corresponde específicamente a esa presentación.

No significa que todos los productos de Maruchan hayan presentado el mismo problema.

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¿De qué están hechas realmente las sopas instantáneas?

Los ingredientes cambian según la marca y la presentación, pero los fideos instantáneos pueden incluir harina de trigo y almidones.

A estos se suman distintos ingredientes utilizados para producir el sabor y la textura final.

Dependiendo del producto pueden aparecer:

Grasas o aceites.

Sazonadores.

Salsas.

Extractos cárnicos.

Azúcares.

Verduras.

Tomate.

Queso.

Potenciadores de sabor.

Por ello, la explicación de Profeco permite separar dos asuntos diferentes.

Uno es el rumor de que las sopas son de plástico, afirmación que la dependencia rechazó.

El otro es su perfil nutrimental, que sí debe tomarse en cuenta al decidir con qué frecuencia consumirlas.

EL IMPARCIAL ya había abordado anteriormente la explicación de Profeco sobre la supuesta presencia de plástico en las sopas Maruchan.

También encontraron problemas en el etiquetado

Las observaciones de Profeco no se limitaron a las cantidades de grasa.

Algunos productos también presentaron problemas relacionados con la información comercial disponible para el consumidor.

Entre las observaciones se encontraron casos donde faltaban:

Instrucciones de uso o preparación en español.

Declaración nutrimental del producto preparado.

Información comercial completa.

Uno de los productos analizados también declaró cero azúcares añadidos pese a que en su propia lista de ingredientes aparecía dextrosa.

Profeco detectó además un caso en el que el contenido neto encontrado fue menor al declarado.

Estos hallazgos muestran por qué revisar una sopa instantánea no consiste únicamente en determinar si contiene ciertos ingredientes.

También importa comprobar que lo informado en el envase coincida con el producto que recibe el consumidor.

Un antecedente similar puede consultarse en la información sobre sopas instantáneas con problemas de etiquetado detectados por Profeco.

El sodio sigue siendo uno de los puntos principales

El estudio también comparó la cantidad de sodio presente en las distintas presentaciones.

Las diferencias entre productos fueron importantes.

Por cada 100 gramos preparados, Maruchan Yakisoba sabor carne de res teriyaki registró una de las concentraciones más altas, con 463 miligramos de sodio.

Otros productos con cantidades elevadas fueron:

Ottogi sopa instantánea picante: 414 mg por cada 100 gramos.

Ramen Express by Chef Woo vegetariana: 406 mg.

Nissin Maxi sopa sabor jugo de carne: 388 mg.

Nissin Cup Noodles sabor carne de res: 383 mg.

La cantidad total consumida puede ser todavía mayor porque una preparación completa pesa mucho más de 100 gramos.

Por ello, comparar únicamente las cifras por cada 100 gramos puede no reflejar todo el sodio que una persona ingiere al terminar el envase completo.

Que una sopa cumpla no significa que sea saludable

Otro punto importante del estudio es que cumplir con la etiqueta no convierte automáticamente a una sopa instantánea en un alimento saludable.

Un producto puede informar correctamente su composición y, al mismo tiempo, contener cantidades elevadas de sodio, grasas o calorías.

Por eso, el análisis de Profeco permite distinguir entre dos cuestiones:

Si el producto cumple con lo que declara.

Si su composición nutrimental conviene para un consumo frecuente.

Son evaluaciones distintas.

La recomendación general es revisar el tamaño de la porción y la información nutrimental antes de consumir estos productos de manera habitual.