Bajan las ventas en tianguis de colonia Hidalgo por culpa del calor

Las altas temperaturas en Mexicali han afectado de una forma muy importante a los vendedores ambulantes y a los que tienen su puesto dentro de los tianguis. Las ventas no son las mismas durante estos meses y los ingresos van un poco a la baja.

En el tianguis de la colonia Hidalgo, junto a Walmart, los vendedores han reconocido que estos meses son muy duros para ellos debido a las pocas personas que están acudiendo al lugar.

Tal es el caso de Yolanda Maritza que ya está acostumbrada a esta situación gracias a que lleva muchos años con su negocio. Las ventas en su local han ido a la baja y considera que el calor junto con otros factores aleja a los ciudadanos del tianguis.

“Semanas atrás una que otra gente pasaba nomás, solo solo. Más bien uno viene para sacar para la renta, eso es lo único que uno busca”, comentó Yolanda.

Otro caso es el de Roberto Morán que también lleva muchos años con su local en el tianguis. En algunas ocasiones se ha visto obligado a utilizar dinero de su bolsillo para pagar la renta, ya que los ingresos van a la baja por la poca cantidad de gente que acude al lugar.

“Este tiempo es muy malo, yo lo he estado haciendo por vender refrigeraciones. Se me vino un mes en donde vendía hasta 4 por semana, pero ya llevo un mes que no vendo ni uno solo” , comentó Roberto Morán.

La mayoría de los negocios se están viendo afectados por la poca cantidad de personas que están acudiendo al tianguis. En algunos puestos los gastos y la renta se hacen más fuertes que las ganancias que se obtienen a la semana.

Con ventiladores en la entrada de sus locales y algunos pasillos muy abandonados, una parte de los vendedores consideran que con obtener dinero para pagar las rentas y no tener que utilizar dinero propio para poder pagar el local ya hay una ganancia muy significativa en estos meses.

“Junio, julio y agosto son los peores meses, las ganancias han bajado y al menos hasta diciembre es cuando las ventas ya comienzan a subir, esos son los meses buenos”, comentó Miguel Ángel.