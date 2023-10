Diagnóstico oficial: Pemex al borde la crisis

“Tú trajiste todos los colores al blanco y negro”

El pasado 18 de septiembre, el director de Pemex, Octavio Oropeza envió un oficio al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., en el que le emplazaba a agilizar el financiamiento a la paraestatal, incapaz de pagar adeudos a sus proveedores lo que, sumado a sus incumplimientos financieros, tenía a la empresa en situación crítica.

Y detalla que con fecha 14 de septiembre, la empresa Hokchi Energy, notificó a Pemex el inicio del proceso de resolución de controversias por la falta de pagos desde febrero. Pemex tiene un contrato con esa compañía por el que le compra la totalidad de la producción de petróleo y gas que extrae de un bloque en la sonda de Campeche.

El punto es que la paraestatal no paga desde hace ocho meses, como Oropeza asegura que informó a Ramírez de la O., adeudo que al 18 de septiembre sumaba 187 millones 88 mil dólares, equivalentes al día de ayer a tres mil 414 millones de pesos a los que hay que sumar intereses legales y costos financieros según la reclamación.

El oficio de Oropeza decía que a los tres días, el 21 de septiembre, vencía un bono de deuda internacional por mil 110 millones de dólares, 20 mil millones de pesos, más del costo de la refinería de Tres Bocas en Tabasco, a lo que había que añadir el pago de derechos DUC de agosto y septiembre que sumaban otros 56 mil millones de pesos.

Y remataba el informe del director de la paraestatal al titular de Hacienda: Como usted podrá observar, la situación de Pemex cada día es más crítica y amerita soluciones prontas y expeditas.

Tras este diagnóstico oficial sobre la situación de la empresa, cada día es más crítica, ya no nos pueden venir a contar historias mañaneras.

El discurso oficial, los otros datos presidenciales, ya no alcanzan a cubrir el desastre de Pemex. Y a ver qué heredan al próximo gobierno.

RETALES

1. ERROR.- No sé por qué Xóchitl Gálvez plantó a los industriales en su asamblea anual en León, Guanajuato, sin una explicación. Santiago Creel, coordinador de esta campaña presidencial, tiene que retomar y relanzar porque faltan siete meses y 25 días de campaña y no puede permitir esos errores;

2. VENTAJA.- Independientemente de las encuestas, Claudia Sheinbaum mantiene una notable ventaja, no sé si 15 o 20 puntos, pero ventaja, sobre Xóchitl Gálvez. Además del apoyo de todo el aparato de gobierno, determinante, ha mantenido una disciplina y orden de lo que carece el frente opositor; y

3. MIGRACIÓN.- Mientras la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde tiene resuelto el discurso de la crisis migratoria, que se encuentra en su momento más grave, fuera de todo control, el rector Enrique Graue denunció, con toda razón, que las autoridades mexicanas han sido incapaces y omisas en atender y auxiliar a cientos de miles de migrantes.

*- El autor es periodista español naturalizado mexicano con 55 años de experiencia.