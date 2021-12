Yuridia habla de los jueces de La Academia: "hacían show para que tú chillaras"

MÉXICO.- En una nueva entrevista del Escorpión Dorado, Yuridia reveló cuáles fueron algunos de los momentos más incómodos de su paso por La Academia. La cantante de la cuarta generación destacó con su participación en el reality y a pesar de haber quedado en segundo lugar es de los integrantes del programa con una de las carreras musicales más exitosas.

El youtuber la cuestionó sobre diversos temas, como su relación con la prensa y sus planes profesionales. Así mismo, ambos hablaron del paso de Yuridia por La Academia y la cantante confesó que no todo era tan bueno como parecía para el público. Según contó, a menudo los jueces y el equipo de grabación sometían a los concursantes a situaciones tristes o incómodas para hacerlos llorar frente a las cámaras.

“Vivían en un pich… terrorismo psicológico porque no te concentrabas nada más en cantar, sino en cómo te iban a cagar los profesores, en cómo te iban a hablar, en cómo iban a hacer show para que tú chillaras”, le díjo el Escorpión.

“Sí estuvo feo”, comentó Yuridia y habló de cómo se reencontró con algunos de sus compañeros, como Estrella, quien le contó que su padre había muerto mientras estaba en el reality y la hicieron cantar “Reloj Cucú”.

“Y esa canción es así, súper tétrica, de dolor y ella se emput… y decía ‘¿por qué me ponen a cantar esto si saben que estoy sufriendo?’. Cuánta maldad ¿no? Y lo tenías que hacer bien porque sino los maestros hacían más show, pero bueno, ¿dónde quedó la humanidad? Quién sabe”, comentó.

¿Qué fue lo más incómodo para Yuridia?

Después, el youtuber le preguntó cuál fue la situación más incómoda a la que la cometieron en La Academia y Yuridia recordó la ocasión en la que la obligaron a usar un bikini y pararse frente al espejo a decir cuáles eran sus inseguridades.

“Y bueno, tuve que actuar como que no me amaba porque en realidad yo me adoraba”, bromeó la cantante. “Me acuerdo que me dijeron: 'y ¿qué es lo que te gusta?’ y yo: ‘pues mis chichis’. Mi mamá se asustó mucho porque estaba la psicóloga diciendo ‘te tienes que poner un bikini’. […] Cuando me hicieron eso todo se derrumbó dentro de mí”, afirmó la cantante.

Sin embargo, comentó que, aunque tuvo momentos difíciles dentro del reality, se siente agradecida con todo lo que aprendió en esta experiencia y que volvería a pasar por ella.