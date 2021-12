Jaime Camil habla de su romance con Thalía

ESTADOS UNIDOS.- Actualmente, Jaime Camil se encuentra casado con Heidi Balvanera, con quien tiene dos hijos, una niña llamada Elena y un niño que lleva el mismo nombre del actor. Sin embargo, Camil tuvo algunas relaciones con famosas antes de contraer matrimonio y en una reciente entrevista con el Escorpión Dorado reveló algunos detalles de su romance con Thalía.

Camil y el youtuber estuvieron charlando sobre algunos aspectos de la vida personal del actor mientras se pasearon en la lancha del actor. Durante esta entrevista surgió el tema de las exparejas y el youtuber lo cuestionó sobre si había tenido un noviazgo con Thalía a lo que Camil respondió: “Claro, es adorada, me cae súper bien y es a todo dar”.

Después, el Escorpión le preguntó por qué había concluido el romance ante lo que Jaime confesó que fue ella quien terminó con él y que se sintió muy dolido cuando la intérprete finalizó el noviazgo.

“Éramos adolescentes anduvimos como un año. Terminé muy dolido porque cuando tienes una relación bastante bonita y se termina por cualquier situación, por supuesto que te duele”, comentó.

Otros romances

De igual forma, el comediante le preguntó sobre otras actrices con las que se dice que sostuvo romances. Anahí fue una de ellas y Jaime respondió que no se trató de una relación, sino de un coqueteó que duró muy poco tiempo. “Coqueteamos tres días y la verdad creo que coquetear ni siquiera involucra acción física”, respondió.

El youtuber aprovechó para cuestionarlo sobre si era verdad que había tenido un romance con la española Natalia Jiménez. “Amo a Natalia, me cae muy muy bien”, respondió, pero ante la insistencia de si habían sido pareja o no, Camil dijo: “¡Claro que no, jamás fuimos novios, nada más hay una bonita amistad y nos llevamos padrísimo”.

Finalmente, el actor recordó que no fue un rompecorazones en su juventud, como la mayoría de las personas cree, ya que siempre respetó las relaciones en las que se encontraba. Después mencionó algunas de las amistades que considera más cercanas del medio del espectáculo y a quienes les guarda cariño a pesar de estar ejerciendo su carrera en el extranjero. Entre ellos nombró a Sebastián Rulli, Agustín Arana y Angélica Vale. “Si hay varios amigos, la verdad si puedes tener amistades sinceras”, aseguró Jaime Camil.