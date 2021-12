¿Amigos o enemigos? Jaime Camil aclara rumores sobre su relación con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace varios años que el público mexicano comenzó a creer que había una fuerte rivalidad entre el actor Jaime Camil y el cantante Luis Miguel, por lo que el primer famoso decidió hablar con la verdad y terminar con las falsas versiones que han salido a raíz de su relación.

Fue durante su encuentro y participación con el Escorpión Dorado en donde el intérprete de telenovelas habló sobre la relación que mantiene actualmente con El Sol de México.

Mientras Jaime Camil se unía a la extensa lista de figuras públicas que se suben al volante con el youtuber Alex Montiel para su canal "Peluche en el Estuche", que Camil fue cuestionado sobre qué piensa de Luis Miguel y respondió que él "es un ciclo de vida que se terminó y ya".

También mencionaron la memoria de Jaime Camil Garza, su padre que fue un empresario y falleció en diciembre del 2020 a causa de un problema vesicular.

Sin embargo, su hijo expresó que era una persona muy querida por todos y más por su papel en la bioserie de "El Sol de México", a lo que el actor bromeó sobre que él no le agarró tanto cariño, ya que mencionó: 'ah, entonces sí le ayudaste a otros pero no a mí', para luego expresar, entre carcajadas, que era una broma.

Una vez que hablaron sobre el fallecido empresario, el Escorpión Dorado preguntó a Camil si su enemistad con Luis Miguel empezó porque "su padre quería más al cantante que a su propio hijo" o si fue porque le 'bajó' a Sofia Vergara.

Fue ahí que el intérprete de "Jane the Virgin" mencionó que su relación con el famoso simplemente había terminado sin razones escandálosas, por lo que los rumores de la actriz colombiana y lo de su padre eran totalmente falsos.

Después, el youtuber bromeó sobre la supuesta teoría de conspiración que afirma que el verdadero Luis Miguel está muerto, a lo que Jaime respondió entre risas "Claro que no wey, primero que nada, hace años que no hablo con él y no tengo idea, no creo que esté muerto".

Para finalizar sobre el tema, Jaime Camil habló que contribuyó a la creación de la coreografía oficial de "Será que no me amas", interpretrado por Luis Miguel. En donde reveló que los pasos lo hicieron entre Micky, Alejandro y él, mientras que estaban en el Hard Rock Café de Acapulco.

En ese momento, Luis Miguel tenía el exito en manos pero aún no salía a la luz y cuando estaban bailando en la mesa, comenzaron a hacer la coreografía y, sin pensarlo se quedó, incluso la clasificó como "lo más basico del mundo", pero que hizo leyenda.