Tras decirle que "apesta": ¿Escorpión Dorado mantiene una amistad con Platanito?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días el personaje de “Escorpión Dorado”, dio a conocer en su canal de YouTube, una de las entrevistas más esperadas que fue con una de las periodistas más importantes del medio del espectáculo: Paty Chapoy.

Sin embargo, en una parte de la entrevista El Escorpión Dorado reveló que no le caía para nada bien el reconocido payasito Platanito y hasta dijo que tenía un olor un poco desagradable.

Hay que recordar que de los personajes que suelen tener humor negro y bromas subidas de tono, son El Escorpión Dorado y El Platanito, que supuestamente entre ambos pudiera haber una “rivalidad”.

Fuera de los reconocidos personajes de televisión, Alex Montiel y Jorge Verdusco, aparentemente mantenía una muy buena amistad, hasta que sucedió un supuesto rumor de que el reconocido ‘YouTuber’ le habría quitado su trabajo.

“El Escorpión Dorado” y el reconocido payaso se lograron hacer viral al lanzar un video en YouTube con el programa “Escorpión al volante”, pero en el 2020 fue el mismo público que comenzó a desatar esta polémica.

Sin embargo Alex Montiel reveló en el canal de “La Lata” que en algún momento ambos reflexionaron que fueron sus seguidores que empezaron a dividirlos, principalmente por la situación que uno de ellos le había “robado” su trabajo.

¿Por qué existió esta “rivalidad” entre ambos?

Todo sucedió porque Platanito estuvo durante siete años al aire en un reconocido programa en Los Angeles, pero al final el canal decidió no renovarlo y en ese cambio fue cuando se unió Alex Montiel.

“Platanito y yo sentíamos que había una tensión entre los dos, me llamó por teléfono y me dejó clarísimo que conmigo todo chido y que había una amistad que no estaba fracturada. Nos juntamos, fuimos a un restaurante. Nos unió la pérdida de un par de personas durante la pandemia y en ese transcurso se habló de hacer algo juntos” reveló Montiel.