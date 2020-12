Envía Jaime Camil conmovedora carta tras el deceso de su padre

Ciudad de México.- A poco más de 24 horas de la muerte de Don Jaime Camil Garza, su hijo Jaime Camil retomó sus cuentas en redes sociales para enviar una emotiva carta a su progenitor.

Junto a la imagen que horas antes había colocado en sus historias de Instagram, el actor mexicano manifestó el gran respeto, cariño y dolor que siente tras la partida de Camil Garza.

“Mi papá es un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente”, inició el actor con su mensaje.

“Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, bueno sí, pues, sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener, qué bárbaro, qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre”, añadió.

Acto seguido, el artista recordó el noble corazón que tenía su padre. “Su generosidad no tenía límites, si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con y bueno, aunque no lo supera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ¿qué quieres?, ¿qué necesitas… te pongo un avión, un médico?”, o mejor aún: “Ya tengo listo todo”.

He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas, pues claro, perdí a mi Pa, pero la lluvia de mensajes, más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente, son porque, qué bárbaro, cómo te quiere, te reconoce, te aprecia y te agradece (…) Nadie como tú, nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”.

Tras agradecer las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido en las últimas horas, Jaime Camil concluyó su escrito con estas palabras:

“Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”.