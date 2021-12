Yuridia revela que le gustaría hacer colaboración con Lalo Mora, pero le da miedo por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante sonorense Yuridia reveló que le gustaría hacer una colaboración con Lalo Mora, pero le da miedo.

En entrevista con el Escorpión Dorado, la hermosillense bromeó y dijo:

"Me gustaría hacer colaboración con Lalo Mora pero me da miedo porque me agarró una chiche... y eso no está padre".

Cabe recordar que Lalo Mora fue grabado tocando a una fan en sus senos y causó revuelo en las redes sociales.

En videos difundidos en Internet se vio a Mora y a una de sus fans posando para una foto al finalizar la presentación que tuvo en Pico Rivera, California.

Al acabar de tomarse la foto, el intérprete de “Mi casa nueva” aprovecha para introducir una mano en la blusa de la mujer para tocarle el seno sin consentimiento.

¿Con qué otros artistas les gutaría colaborar a Yuridia?

La ex Académica señaló que le encataría cantar con Panteón Rococó.

"Te lo imaginas... estaría muy cab$%#, ¿no?, sí me encantaría... Doctor Shenka ¡llámame, bebé!", le mandó decir mediante los micrófonos de Alex Montiel.

También dijo que le gusta mucho Pablo Alborán.

"Me gusatría trabajr con Pablo, porque canta increíble y compone todavía aún mejor", señaló.