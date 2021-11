¡Yuridia se deja ver sin maquillaje!

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde su aparición en ‘La Academia’ Yuridia logró conquistar al público con su talento y voz, pero en los últimos meses ha estado envuelta en distintas polémicas, desde que se empezó a rumorar que podría existir una separación con Matías Aranda.

Actualmente la cantante sonorense ya se reactivó en sus concierto y se encuentra en una gira en distintas partes de México, donde se ha reencontrado con sus fanáticos después de la pausa que se tuvo que hacer con los eventos públicos, debido a la pandemia por Covid-19.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Yuridia compartió una serie de fotografías, en las que aparece posando frente a la cámara pero sin una gota de maquillaje lo que sorprendió a sus fanáticos.

Al parecer la artistas estaba por llegar a su próximo concierto donde iba ser arreglada, por lo que antes de eso se tomó una ‘selfie’ y lució espectacular al aparecer natural, como pocas veces se deja ver.

Si hay algo que ha caracterizado a la intérprete de “Ya es muy tarde” es su sentido del humor que suele tener con sus seguidores y en la fotografía se le puede ver con un gorrito de una reconocida marca, mientras hace distintos gestos ante la cámara.

Además Yuridia también ha ido compartiendo en sus redes sociales algunas partes de lo que generalmente se vive en sus conciertos, donde suele cantar sus más grandes éxitos: “Que nadie se entere”, “En su lugar”, “Ángel” y entre otros.

¿Yuridia se separó de Matías Aranda?

Desde hace un par de semanas surgieron fuertes rumores, de que Yuridia pudiera estar pasando una crisis matrimonial con Matías Aranda y estaba teniendo “problemas” con el alcohol, a lo que ella quiso salir a dar la cara y responder lo sucedido.

"En un video que dio a coocer en sus redes sociales, la artista apareció a lado de Matías y reveló: “Chavos, estoy aquí con el abandonador… ¡ay, no!, no sé si debería hacer esto, acabo de leer la nota de… en realidad la leyó mi hermana, yo no me meto a leer absolutamente nada, pero mi hermana me dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor”.