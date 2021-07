Video: Talina Fernández va por primera vez a una sex shop

Ciudad de México.- Talina Fernández demostró que no hay edad para seguir disfrutando de la vida y sobre todo de su sexualidad, pues decidió ir a una sex shop y comprar algunos artículos de la tienda.

Acompañada de sus colegas Luz María Zetina y Paulina Mercado del programa Sale el Sol, la conductora de 76 años externó su emoción al ir por primera vez a un comercio de este tipo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estamos yendo a un almacén de varios pisos que vende juguetes sexuales… Para jugar, hace mucho que no juego, lo único que me tiene con pendiente, es que me dijeron mis amigas que no me los puedo probar… ¿que tal si no me sirven?”, dijo Talina.

El placer

Ante la pregunta de Luz María sobre si piensa que las personas siempre deben tener placer, la llamada “Dama del Buen Decir” replicó: “Absolutamente, y a mí no se me han quitado las ganas”.

Dentro del local, la madre de Mariana Levy se mostró sorprendida al ver distintos artículos destinados a dar placer, y al agarrar dos vibradores comentó: “como soy chiquita, estos dos están buenísimos”.

Minutos antes de salir del lugar, Talina Fernández se mostró emocionada con lo que compró y así lo expresó: “Me quedo encantada, ya me urge llegar a mi casa, quiero quedarme sin comer, ya me quiero ir así”.

Cuenta su experiencia

Después de que sus compañeros del programa le preguntaron cómo le había ido en la noche, Fernández contó: “Me bajé de puntitas a mi cuarto y cerré la puerta y entonces saqué el adminículo y dije ‘¿y ahora esto cómo se conecta?’… entonces le hablé a las muchachas que me ayudan, y les dije ‘¿y esto cómo se conecta sin que yo me electrocute?’... ¡nombre, estaban encantadas!... una le puso más, menos con un plumón, (y me explicaron) ‘mire señora, le pica aquí y luego se conecta al no se qué del teléfono de no sé qué’… va a ser una experiencia… como el rico ese que se fue en una nave al espacio”.

Finalmente, Luz María explicó que Talina todavía no ha probado lo que se compró porque dejó cargando el aparato toda la noche, pero bromeó diciendo que “La Dama del Buen Decir” tendrá un excelente fin de semana.

Video: