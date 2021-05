Talina Fernández asegura que buscó a su nieta Paula para que regrese, pero ella no le respondió

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el distanciamiento con su nieta Paula, la conductora Talina Fernández reveló que la ha buscado durante un año, pero ya se dio por vencida, porque el retoño de su hija Mariana Levy no le responde.

Fue para el programa “Suelta la Sopa” que Talina Fernández habló sobre el amor tan grande que les tiene a sus nietos, sobre todo, a los hijos de Marina Levy, quien falleció hace 16 años, cuando Paula, su segunda hija, apenas tenía 3 años de edad.

Paula Fernández Levy es hija de José María Fernánde “El Pirru” y Mariana Levy, quien meses antes de fallecer, había dado luz a su hijo José Emilio.

Al morir Mariana, Paula y José Emilio se fueron a vivir con su padre, “El Pirru” quien a los pocos de quedar viudo se casó con Ana Bárbara, misma que fungió prácticamente como su madre y los amó como tal.

Luego de cuatro años de matrimonio, Ana Bárbara y “El Pirru” se separaron, por lo que el empresario tuvo que llevarse a sus hijos con él, aunque la relación de Ana Bárbara con los hijos de su exmarido sigue vigente.

Actualmente Paula tiene 19 años de edad y, al parecer, la vida ha sido un poco difícil para ella y se encuentra en una etapa de rebeldía, a tal grado de pelearse públicamente con su abuela Talina, por redes sociales.

En diciembre del año pasado, Paula hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, en la que que aseguraba que su abuela Talina la habpia corrido de su casa y por eso estaba en calidad de indigente.

Mi abuela está en su casa, de la cual me corrió. No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. Neta, ¿qué hago de mi vida?”, cuestionó la joven.