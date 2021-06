Yolanda Andrade enfrenta a Luz María Zetina y la culpa por su salida de “Netas Divinas”

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y conductora, Yolanda Andrade, confesó las razones por la que salió, la primera vez, del programa “Netas Divinas”, antes de su salida definitiva en diciembre de 2017.



En una reunión a la que asistieron las exconductoras Luz María Zetina, Sherlyn, Yolanda Andrade, Gloria Calzada, Isabel Lascurain y Consuelo Duval, hablaron sobre el pasado y sus experiencias en el programa.



En dicha reunión, Andrade se dirigió a Zetina para preguntarle si podrían hablar de la manera en que fue despedida por una “presunta denuncia por acoso sexual”: “Tenemos el por qué me corrieron del programa por tu culpa, de Luz María Zetina”, expresó la conductora.



Ante esto, Luz María dijo que “lloró como nunca” cuando Yolanda se fue del programa, a lo que Andrade replicó que ella sentía que lloraba más que nada por sentirse culpable.



“La historia fue que dijeron que yo entré a su camerino (de Luz María), la acosé sexualmente y quise abusar sexualmente de ella”, confesó la conductora, a lo que Zetina replicó que ella no estaba enterada del asunto.



Luego de esto, Andrade admitió que no recordaba haber hecho tal cosa; sin embargo, también implicó que quizá no lo hacía por sus problemas con el alcohol y las drogas. Cabe mencionar que, en aquella época, Eduardo Clemesha, productor del programa, era el esposo de Zetina.



Me acuerdo de que enfrente de las maquillistas y todos, no me dijiste nada, nada más te me fuiste al beso y yo me fui para atrás, y no, no me besaste porque me hice a un lado, pero porque me quité”, contó Luz María.