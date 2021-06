Natalia Téllez se sincera sobre la vez que tuvo una cita romántica con una mujer

CIUDAD DE MÉXICO. – La conductora y actriz mexicana, Natalia Téllez, hizo una confesión en el programa “Netas Divinas”, pues reveló que, hace unos años, intentó buscar otras posibilidades en el amor y buscó tener una relación sentimental con una mujer.



Téllez confesó que pensó en eso luego de terminar con un novio, pues el rompimiento le generó problemas al momento de relacionarse con otros hombres, comentó, pues aseguró que encontraba aburrido salir en citas.



“Yo intenté salir con mujeres, lo intenté cuando terminé con un novio del que estaba muy enamorada. Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas, no importaba si era guapo o estaba buenote”, confesó.



La conductora entonces contó que, a la cuarta vez que se aburrió en una cita con un chico, se lo contó a una sexóloga que iba a su programa de radio, a quien le dijo que tal vez se “quedaba dormida porque era bisexual”, recordó.



Téllez además contó que al escuchar eso, la joven le pidió su teléfono e incluso la invitó a salir, pero, confesó que en plena cita sintió que algo no estaba bien y optó por irse con sus amigos antes de que llegara a más.



Muy guapa, la verdad una chava muy bonita, yo la vi y dije: ´¿Por qué no?, Salgamos´. En mi cabeza yo femme fatale de las mujeres, lesbiana honoraria. Dije: ´Si Artemisa (su hermana) pudo, yo por qué no podría´. Salí con la chava y me dio unos besos, y como que el olor y algo no, o sea, a nivel pues que estás en una date y yo llevé amigos, y mis amigos: ´bueno ya nos vamos. Y yo de: ¡Vámonos!´”, comentó la joven.