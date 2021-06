Natalia Téllez se disculpó con Jorge "El Burro" Van Rankin

CIUDAD DE MÉXICO. – Natalia Téllez, conductora y actriz mexicana, decidió pedir disculpas públicas a Jorge “Burro” Van Rankin, pues confesó que, debido a un accidente, le rompió los cristales del oído interno al presentador, los cuáles le han causado problemas.



Durante la transmisión del programa “Netas Divinas”, Natalia habló de su relación con su compañero, Van Rankin, y se dijo agradecida por dejarla bromear con él acerca de distintos aspectos.

Ante esto, Paola Rojas cuestionó sobre las bromas que suelen hacerse entre ellos, a lo que Téllez reveló que, gracias a una de ellas, la audición de Jorge se vio afectada.



Le rompí los cristales de su oreja quitándole la silla. Teníamos una broma, él siempre me quitaba la silla. Le quité la suya y de plano fue caída de los pies, todos riéndose y él se levantó riendo. Al día siguiente él faltó al programa, se rompió los cristales del oído izquierdo y me sentí como una mala persona”, reveló Natalia.

Natalia Téllez se disculpa públicamente por su broma a Jorge Van Rankin



Ante las miradas atónitas de sus compañeras, Natalia aprovechó para pedir una disculpa a Jorge Van Rankin:



“Pido una disculpa pública, nunca me la fue a armar y fue algo muy grave. Claro, después me quitó la silla y casi me descalabro”, agregó Téllez.



Ante esto, Rojas aprovechó para contar las bromas que “El Burro” solía hacer en las cabinas de radio, “A mí casi me asfixia. Al Burro lo conozco desde hace mucho tiempo, cuándo empecé a hacer radio había en la cabina una primera puerta, un espacio y una segunda puerta”, contó la conductora, agregando que “solía llamar a las personas para encerrarlos luego de tirarles un gas”, concluyó Rojas.