Jorge “El Burro” Van Rankin confirma relación entre Luis Miguel y Lucía Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel: La Serie”, varios sucesos que supuestamente se presentaron en la vida del cantante, en su juventud, salieron a la luz, como el presunto asesinato de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

Otra de las revelaciones fueron la supuesta relación que tuvo Luis Miguel con Paty Manterola, quien negó en sus redes sociales haber estado en los momentos del intérprete que resaltaron en la serie, así como haber hecho cosas que se vieron en la pantalla y no fueron verdad.

Luego de los comentarios que se han hecho al respecto sobre la vida del cantante, en una entrevista, Lucía Méndez declaró que tuvo “un bello romance” con “Micky” cuando apenas tenía 17 años de edad.

Detalló que el intérprete de “Por Favor Señora” la engañó respecto a su edad, ya que supuestamente le dijo que tenía 20 años, cuando en realidad tenía 17, pero aún así, lo recuerda con mucho cariño.

"Fue padrísimo y lindo, fue un intenso romance”, habría declarado la actriz.



Sí tuvieron una relación

En una entrevista que publicó el periodista de espectáculos Eden Dorantes en su canal de YouTube, Jorge “El Burro” Van Rankin confirmó que la actriz, de 66 años de edad, sí tuvo una relación con el intérprete, de 51, pero no le consta que hubo romance.

Detalló que sí compartieron juntos durante mucho tiempo, incluso, él los acompañó en una Navidad en casa de la actriz, pero no puede asegurar que tuvieron un amorío como Méndez afirma.

Lucía Méndez sí, yo pasé una Navidad con Luis Miguel en casa de Lucía Méndez. Sí eran muy amigos. No sé si eran novios o no, o si se daban su besitos como: Si yo salgo con una vieja tres días, le doy sus besos, pues ya estamos saliendo, pero no sé si se metieron a un cuarto… yo no vi eso”, aclaró.