Sherlyn tuvo problemas con su familia por haber besado a Yolanda Andrade

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn y Shank Aspe fueron las invitadas de la segunda temporada del programa Karla Díaz, 'Pinky Promise' quien acaba de casarse a lado del cantante, Daniel Dayz.

En el video que se publicó en su canal de YouTube, realizó una dinámica a lado de sus amigas para jugar el reconocido juego 'yo nunca nunca', que consiste en confesar algo que hayan o no hecho, mientras que los jugadores deben tomar un poco de su bebida si lo han realizado.

Entre las reveladoras confesiones, cuando se llegó el turno de Karla, llegó a decir que nunca había besado a una mujer, pero las invitadas tuvieron que darse el tiempo para pensarlo.

Sin embargo por su parte la integrante de JNS reveló que a pesar de que nunca lo había hecho, si le hubiera gustado, aclarando que respeta a su ahora esposo, pero es algo que siempre quiso hacer.

Ante esta revelación, Sherlyn recordó una vez que se dio un beso con la conductora, Yolanda Andrade, aunque aclaró que fue solamente de "piquito".

Yo les quiero contar cómo fue de escandaloso eso, era un 14 de febrero… estábamos haciendo el programa de Joe y de Montse, y entonces íbamos a grabar un boomerang para Instagram como de beso ¿no? Y lo practicamos 28 veces y a la hora que hicimos la toma no le medimos bien y nos dimos un ‘quico’, y me dice Joe: ‘¿lo subimos o no lo subimos?’ Y yo: ‘ay, equis, súbelo”,reveló la actriz.