Legendario actor le confesó su amor a Luz María Zetina

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su visita al matutino “Sale el Sol”, el legendario actor César Bono le declaró su amor a Luz María Zetina, una de las conductoras del programa.

Luz María Zetina es una de las presentadoras de televisión más bellas del espectáculo; incluso, fue coronada como Nuestra Belleza México 1994, por lo que no es extraño que la también actriz tenga una fila de pretendientes.

Aunque Luz María ya está comprometida con su novio de la adolescencia, pero eso no quita que se siga robando los suspiros de sus seguidores, incluyendo el de sus compañeros actores.

En la mañana de este miércoles, los comediantes César Bono y Tony Balardi estuvieron como invitado en el programa que lidera Zetina, y en plena transmisión en vivo, César Bono reveló que está enamorado de la actriz, a quien no dejó de elogiar su belleza.

Estoy enamorado de Luz María Zetina. ¿Cuántos son para no contarlos?”, externó César.



ASÍ FUE LA DECLARACIÓN DE AMOR

Todo inició cuando estaba a punto de realizar la actividad de preguntas y respuestas, pero Luz María y César estaban a plática cerrada, mientras el actor le tomaba la mano.

Fue en esos momentos que uno de los conductores les preguntó que si qué estaba pasando entre ellos, y Luz María Zetina respondió:

“Es que siempre que lo veo me tira la onda. No sé qué hacer, no sé qué hacer”, comentó en tono de broma la presentadora.

A lo largo de su participación durante el programa, el intérprete no dejó de alabar la belleza de Zetina y repetía ocasionalmente que estaba enamorado de ella.

En abril pasado, César Bono confesó que se separó de su esposa, Patricia Castro, tras no superar la muerte de algunos familiares durante la pandemia, lo que lo habría llevado a agredirse verbalmente y decidió terminar su relación.

"Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia", declaró en aquel entonces para “Sale el Sol”.

Tras el escándalo que se hizo al respecto, posteriormente el actor se retractó de lo que dijo, alegando que la separación que tuvieron no había sido por violencia y siempre respetará a su exmujer y sus hijos.